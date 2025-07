Mercato : L’OM finalement toujours dans le coup pour Bennacer ?

L’Olympique de Marseille n’a pas encore tourné la page Ismaël Bennacer. Prêté par l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain algérien n’a pas convaincu les dirigeants marseillais de lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros, assortie de 3 millions de bonus. Pourtant, selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari pour Sportitalia, l’OM serait revenu à la charge pour tenter de récupérer le joueur, mais à un tarif revu à la baisse.

Plus vraiment dans les plans des Rossoneri, Bennacer est invité à se trouver un nouveau point de chute cet été. Si des pistes en Arabie saoudite existent, le club marseillais reste attentif à l’évolution de sa situation. « Milan pour Bennacer, en plus des pistes saoudiennes, il y a aussi l’intérêt de l’OM qui voudrait le ramener à Marseille dans des conditions plus favorables que celles de l’accord précédent stipulé avec les Rossoneri. Ils avaient une option d’achat de 12 M€ plus 3, ils aimeraient le faire à un chiffre inférieur », a expliqué Longari.

L’OM tente de faire baisser le transfert de Bennacer

𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧, 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 🔴⚫️ Secondo quanto riportato da @glongari il club francese lo vorrebbe riportare a Marsiglia a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del passato. pic.twitter.com/EZDl4Fcssd — Sportitalia (@tvdellosport) July 23, 2025

A lire : Mercato : C’est terminé pour Igor Paixão à l’OM ?

Un autre point de friction pourrait freiner le dossier : le salaire du joueur, estimé à plus de 400 000 euros par mois, reste trop élevé pour les finances marseillaises. Des discussions sont en cours pour tenter de trouver un terrain d’entente, mais elles s’annoncent complexes.



Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM entend reconstruire un effectif compétitif, capable de répondre aux exigences du coach. Bennacer, qui connaît déjà le groupe et la Ligue 1, pourrait s’inscrire dans ce projet, à condition que l’ensemble des paramètres économiques soient réajustés. L’avenir du milieu de terrain international algérien devrait se décanter dans les prochaines semaines, à mesure que les négociations avancent entre les différentes parties. En attendant, l’OM continue d’explorer cette piste sans en faire une priorité absolue.