Mercato OM : Les dernières infos et la confirmation de Fabrizio Romano concernant Igor Paixão !

Selon Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille serait « proche » de conclure un accord pour recruter l’ailier brésilien Igor Paixão, actuellement à Feyenoord. Le journaliste spécialisé indique que l’OM aurait revu à la hausse son offre, conformément aux exigences du club néerlandais, et se situe désormais au‑dessus des 30 millions d’euros.

Ce dossier, évoqué initialement par le journaliste brésilien Cahê Mota de GloboEsporte, trouve ainsi un écho via la confirmation de Romano. “L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure le transfert d’Igor Paixão, après avoir amélioré sa proposition au Feyenoord. Le montant de la transaction est désormais proche de plus de 30 millions d’euros demandés par le club néerlandais.”

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are close to getting Igor Paixão deal done as they improved their proposal to Feyenoord.

The deal is now close to fee in excess of €30m requested by the Dutch club, as @cahemota reports. pic.twitter.com/21DFjuwmH4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025