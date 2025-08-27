Mercato OM : Les dernières infos (inquiétantes) dans le dossier Zhegrova !

Le mercato de l’OM s’échauffe autour d’Edon Zhegrova, ailier du LOSC et cible offensive majeure pour renforcer le secteur offensif de l’équipe marseillaise. Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, les discussions s’accélèrent du côté de la Juventus. Sur son compte X, il a indiqué : « La tentative de la Juventus de recruter Zhegrova du LOSC entre dans sa phase la plus concrète. Les Bianconeri poussent pour accélérer les sorties et tenter de dépasser l’OM. »

Cette sortie confirme que la Vieille Dame a lancé une véritable offensive pour devancer Marseille dans ce dossier. Du côté italien, la Juventus aurait déjà trouvé un accord de principe avec l’ailier kosovar, sur la base d’un contrat longue durée assorti d’un salaire estimé à environ 2,5 millions d’euros par saison. Mais le transfert reste conditionné à plusieurs départs afin de libérer de la place dans l’effectif.

La Juve veut doubler l’OM pour Zhegrova !

Le LOSC, de son côté, attend une indemnité située entre 18 et 20 millions d’euros pour céder son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2026. Lille aurait par ailleurs signifié à l’entourage du joueur que ce dernier ne faisait plus pleinement partie du projet sportif, ce qui facilite un transfert avant la fin du mercato.

L’OM doit accélérer

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier représente une opportunité stratégique. Zhegrova, apprécié pour sa qualité technique et sa percussion, aurait manifesté un intérêt pour le projet phocéen. L’OM travaille toujours en coulisses pour convaincre Lille et tenter de boucler le transfert, mais la pression de la Juventus complique la donne.

Le club italien avance ses pions de manière méthodique, tandis que l’OM doit accélérer s’il veut conserver ses chances dans cette course. L’issue dépendra de la rapidité avec laquelle Marseille pourra formuler une offre concrète et convaincante, avant que la Juve ne finalise l’opération.

Conclusion – Un bras de fer imminent

Le dossier Zhegrova illustre un mercato OM placé sous haute tension. La Juventus a pris une longueur d’avance, mais Marseille garde un espoir. Tout pourrait se jouer dans les prochains jours, entre accélération décisive des Bianconeri et ultime tentative de l’OM pour conserver ses ambitions sur ce dossier brûlant.