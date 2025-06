Mercato OM : Les dernières infos italiennes concernant Rabiot !

Grâce à sa bonne saison, l’OM a pu se qualifier en Ligue des Champions. Cependant, le club doit maintenant gérer l’intérêt suscité par certains de ses gros noms comme Adrien Rabiot, pisté par Milan. Les dirigeants restent cependant confiants dans ce dossier, malgré un fort désir d’Allegri de rapatrier le Français.

Marseille a retrouvé une certaine attractivité depuis l’arrivée de De Zerbi l’an dernier. Certains gros noms jusqu’alors trop importants pour l’OM ont ainsi accepté de rejoindre le projet marseillais, à l’image de Bennacer, Holjberg ou encore Adrien Rabiot. Cependant, ce dernier, auteur d’une très grande saison, suscite un fort intérêt de la part des gros clubs, alors qu’une clause lui permettant de partir pour seulement 10 millions d’euros figure dans son contrat.

Et un club s’est récemment positionné sur le joueur : l’AC Milan. Tandis que les Rossoneri sortent d’une triste saison en ayant fini à la 8ème place, plusieurs de leurs gros joueurs sont sur le départ. Ainsi, l’opportunité Rabiot représente une possibilité considérable de se renforcer et combler le départ de Tijjani Reijnders à Manchester City. De plus le nouveau coach Allegri, très proche du milieu français, ferait du forcing pour faire signer le joueur.

L’OM serein avec Rabiot ?

🇫🇷 Il Marsiglia è convinto di poter puntare con forza su Rabiot anche nella prossima stagione. Allo stato attuale il club francese non sta parlando dell’ex Juve con il Milan pic.twitter.com/VN9Lh3qzwE — Daniele Longo (@86_longo) June 10, 2025

Mais d’après des informations de Daniele Longo, journaliste italien pour Radio Sportiva, l’OM est convaincu de pouvoir miser sur son joueur fort l’année prochaine. Les dirigeants entretiennent de très bons rapports avec le joueur qui aurait toujours eu une très bonne attitude en interne. La confiance règne entre les deux partis et l’OM ne considère pas l’intérêt du Milan pour son milieu. Et cela malgré la forte pression d’Allegri.

Allgri pousse pour le faire venir au Milan !

Repubblica : Adrien #Rabiot, la nostalgie de Max Allegri. La relation entre les deux est très forte. L’entraîneur du Milan aimerait le convaincre de signer, un contact a déjà eu lieu entre le joueur et le club 🗞️ pic.twitter.com/nXsjVXD6Vh — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 11, 2025

Car d’après des révélations du journal italien Repubblica, qui titre un de ses articles par “la nostalgie de Max Allegri”, l’entraîneur entretient toujours une relation très forte avec Rabiot. Il tenterait toujours de le convaincre de signer alors que des premiers contacts ont déjà eu lieu entre les deux hommes. Rabiot de son côté avait indiqué lors d’un entretien avoir une place particulière dans son cœur pour l’entraîneur italien, que ce soit dans le foot ou dans le privé.