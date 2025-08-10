De Zerbi très clair sur la suite du mercato de l’OM !



MERCATO OM – Après la victoire 3-1 contre Aston Villa, Roberto De Zerbi a fait le point sur la préparation estivale et surtout sur le mercato. Le coach italien confirme que plusieurs mouvements sont encore attendus, notamment à gauche de la défense.



L’Olympique de Marseille a conclu sa préparation estivale par un succès convaincant face à Aston Villa (3-1) dans un Vélodrome en fusion. Au-delà de la victoire, c’est surtout l’état de forme affiché par les Olympiens qui a marqué les esprits à moins d’une semaine de la reprise de la Ligue 1 face au Stade Rennais.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est montré à la fois satisfait et tourné vers l’avenir :

« Nous sommes prêts. Le mercato n’est pas fini, d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce que j’aime, c’est notre attitude. On s’entraîne demain matin, on n’a pas le temps de se distraire ni de se relâcher. »

Un latéral gauche va arriver, confirme De Zerbi

L’entraîneur italien a confirmé qu’un renfort au poste de latéral gauche était imminent :

« Oui, quelqu’un arrivera à ce poste. Garcia, Murillo et Nadir peuvent y jouer, mais ce ne sont pas vraiment des pistons. Sur les côtés, je préfère avoir des joueurs offensifs, comme Rowe ou Greenwood. »

Avec un recrutement déjà marqué par les arrivées d’Aubameyang, Paixão, Greenwood et Weah, l’Olympique de Marseille reste très actif sur le marché. En parallèle, certains départs sont envisagés, à l’image de Jonathan Rowe, courtisé en Ligue 1 et à l’étranger, ou encore de Jeffrey de Lange, suivi par Lille.

Depuis son arrivée, De Zerbi a insisté sur l’exigence et la compétitivité interne. Cette dernière ligne droite du mercato pourrait donc servir à peaufiner les équilibres de l’effectif, avec pour objectif clair : être compétitif sur tous les tableaux, Ligue 1 comme Ligue des champions.

