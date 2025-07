Mercato OM : Les dernières infos sur Aubameyang, c’est chaud !

Le mercato estival 2025 pourrait bien offrir un tournant majeur au Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, les discussions entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’OM avancent dans le bon sens. Un retour de l’international gabonais au Stade Vélodrome semble de plus en plus probable.

Après une saison convaincante sous le maillot marseillais, l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal pourrait signer un nouveau contrat de deux saisons avec le club phocéen. Un accord de principe est en bonne voie, mais reste suspendu à une condition majeure : la résiliation du contrat d’Aubameyang avec Al-Qadsiah, son club actuel en Arabie saoudite. Tant que ce détail n’est pas réglé, l’OM – comme les autres clubs intéressés – ne peut avancer officiellement.

Auba veut venir, contrat de deux ans ?

🚨🔵⚪️🇬🇦 #Ligue1 | 💣 Pierre-Emerick Aubameyang veut revenir à l’OM 💰 Un contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ lui a été proposé ❗️ Les discussions avancent positivement https://t.co/urQbHdX6Q2 pic.twitter.com/8ZFArnVvqU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2025

L’hypothèse d’un retour d’Aubameyang à Marseille prend toutefois de l’ampleur. Son passage en 2023-2024 avait laissé une forte empreinte, tant sur le plan sportif qu’humain. Auteur de performances solides, il avait su séduire le public du Vélodrome par son charisme et son implication. Son départ, marqué par un message d’adieu émouvant, avait laissé planer l’idée d’un possible retour.



Dans un contexte où l’OM cherche des leaders offensifs, le profil d’Aubameyang apporterait une réelle plus-value. Expérimenté, rapide et toujours efficace devant le but, il représenterait un renfort stratégique pour l’effectif de Roberto De Zerbi.

En plein marché des transferts, l’opération pourrait s’avérer symbolique et bénéfique à tous les niveaux. Les prochaines heures seront décisives pour ce dossier Aubameyang, qui pourrait bien offrir à Marseille une recrue aussi précieuse que populaire.