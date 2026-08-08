Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Ilan Kebbal !

La piste Ilan Kebbal apparaît aujourd’hui très compliquée pour l’Olympique de Marseille. Selon Le Parisien, le club olympien ne dispose pas actuellement des moyens financiers nécessaires pour recruter le joueur du Paris FC. Contrairement à certaines informations qui ont circulé, aucun accord contractuel n’a par ailleurs été trouvé entre l’OM et le joueur.

L’OM n’a pas les moyens de recruter Kebbal actuellement

Le nom d’Ilan Kebbal a été associé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours, mais le dossier semble désormais largement refroidi.

Selon les informations du Parisien, l’OM ne dispose pas, à l’heure actuelle, des finances nécessaires pour boucler le recrutement du joueur du Paris FC.

Cette situation s’inscrit dans un mercato particulièrement contraint pour le club marseillais, qui doit d’abord dégager des marges de manœuvre avant de pouvoir avancer sur certaines arrivées.

Des montages alternatifs, notamment sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ont pu être évoqués autour de ce dossier. Une formule qui semble toutefois difficile à envisager dans les conditions actuelles.

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Un prêt difficile à imaginer avec le Paris FC

Le Paris FC n’aurait en effet que peu d’intérêt à faciliter le départ de l’un de ses joueurs vers un club directement concurrent dans le championnat.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un prêt permettant à Marseille de repousser une grande partie du coût de l’opération apparaît très incertaine.

Le dossier Kebbal est donc aujourd’hui au point mort. Il faudrait une évolution importante de la situation financière marseillaise ou des conditions demandées par le Paris FC pour permettre aux discussions de réellement avancer.

Aucun accord contractuel avec Kebbal

Autre élément important : contrairement à ce qui a pu être annoncé ces derniers jours, il n’existe actuellement aucun accord contractuel entre Ilan Kebbal et l’Olympique de Marseille.

Le joueur n’a donc pas trouvé d’entente avec l’OM sur les bases d’un futur contrat.

À ce stade, il convient ainsi de distinguer l’intérêt prêté au club marseillais d’une négociation réellement avancée. Les obstacles financiers restent importants et aucun accord n’existe avec le joueur.

En l’état actuel du dossier, une arrivée d’Ilan Kebbal à Marseille apparaît donc très éloignée.