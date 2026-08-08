Mercato OM : C’est fait pour Aguerd ! Fabrizio Romano dévoile les montants !

Le départ de Nayef Aguerd vers la Real Sociedad se précise encore davantage. Après Foot Mercato, qui annonçait vendredi soir un accord de principe entre les deux clubs, Fabrizio Romano confirme un accord verbal et dévoile les détails financiers de l’opération : un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 11 millions d’euros.

Un prêt à 4 M€ avec une option d’achat de 11 M€

Le dossier Nayef Aguerd est désormais proche de son dénouement. Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille et la Real Sociedad sont parvenus à un accord de principe pour le départ du défenseur marocain.

Une information confirmée quelques heures plus tard par Fabrizio Romano, qui évoque de son côté un accord verbal entre les deux clubs.

Le journaliste italien précise également les contours financiers de l’opération. La Real Sociedad devrait accueillir Aguerd dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros.

L’opération pourrait donc atteindre 15 millions d’euros si le club basque décide de lever cette option.

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La Real Sociedad a amélioré sa première offre

Cette nouvelle proposition représente une amélioration par rapport à la première offensive de la Real Sociedad.

Foot Mercato avait précédemment indiqué que l’OM avait refusé une offre comprenant 2,5 M€ pour le prêt, des bonus et une option d’achat de 10 M€.

Les discussions se sont poursuivies et les deux directions ont finalement trouvé un terrain d’entente sur une formule plus avantageuse pour Marseille.

À ce stade, les deux sources parlent toutefois d’un accord de principe ou verbal. L’opération doit donc encore être finalisée avant de pouvoir être considérée comme officiellement conclue.

Aguerd voulait rejoindre la Real Sociedad

La volonté de Nayef Aguerd a également pesé dans ce dossier. Fabrizio Romano indique que le défenseur marocain souhaitait rejoindre la Real Sociedad, confirmant l’information précédemment révélée par Foot Mercato.

Le joueur avait déjà donné son feu vert au club de Saint-Sébastien, où il avait évolué en prêt lors de la saison 2024-2025.

Son choix était donc clair malgré d’autres sollicitations évoquées ces dernières semaines, notamment en provenance du Golfe.

Un nouveau départ majeur pour l’OM

Recruté par Marseille pour environ 23 millions d’euros l’été dernier, Aguerd devrait ainsi quitter l’OM après une seule saison.

Son départ s’inscrit dans la volonté du club olympien de réduire sa masse salariale et de réaliser plusieurs opérations importantes sur ce mercato.

Après l’accord trouvé pour Facundo Medina avec le Bayer Leverkusen, Marseille s’apprête ainsi à voir un autre défenseur important quitter son effectif.

Pour Aguerd, la destination semble désormais clairement établie : sauf retournement de situation au moment de finaliser l’opération, l’international marocain devrait retrouver la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€, avec une option d’achat de 11 M€.