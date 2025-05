Mercato OM : Les détails de la grosse négociation avec Adrien Rabiot selon Acherchour !

Alors que l’OM cherche à se renforcer par tous les moyens, le club va également devoir tout faire pour garder ses meilleurs éléments. À commencer par Rabiot, pour qui les négociations autour d’un renouvellement de contrat devrait bientôt débuter. Cependant, l’OM ne devrait pas faire d’exception et casser sa tirelire pour le joueur.

L’OM va avoir du pain sur la planche cet été ! Qualifié en Ligue des Champions pour la saison prochaine, le club va effectuer un mercato XXL afin de se renforcer. Mais soucieux d’attirer de nouveaux gros éléments, le club va devoir tout faire pour garder ses bons joueurs. Et c’est le cas d’Adrien Rabiot qui fait actuellement débat à Marseille. Auteur d’une grosse saison et élu homme de la saison par les supporters, le joueur ne dispose plus que d’une année de contrat. Et d’après des informations du journaliste Walid Acherchour, proche du duo Longoria-Benatia et du clan Rabiot, des négociations vont bien avoir lieu.

« L’an dernier, l’OM a recruté Rabiot à un prix défiant toute concurrence, avec des échanges très faciles avec Madame Rabiot, ce qui avait étonné, car tout le monde disait qu’elle était dure en négociations. Sauf que là, il y avait un deal qui était gagnant-gagnant entre Rabiot et Benatia, et on sait qu’ils ont une vraie relation fusionnelle. Mais il va falloir se remettre autour d’une table, et là, les négociations, ce n’est plus la même chose. Il est à un an de la fin de son contrat, mais le deal, c’est que s’il y a une offre raisonnable, il peut partir. »

« S’il demande 6 millions, ils ne lui donneront pas »

Une négociation qui s’annonce critique et compliquée en vue des demandes salariales du joueur et de son statut pour le club. « L’OM ne demandera pas des milliards d’euros. Mais l’OM ne pourra pas tout faire pour garder Rabiot. Soit, il fait un pas encore une fois pour s’inscrire dans la durée, mais casser la masse salariale pour Adrien Rabiot ce n’est pas envisageable. S’il demande 6 millions, ils ne lui donneront pas »

« Rabiot ne peut rester que s’il y a valorisation de son salaire et qu’on revoie son contrat. C’est là qu’il va y avoir des discussions. L’OM a envie qu’il reste, lui veut également rester, mais pas au prix de l’été dernier. Mais du côté des dirigeants marseillais, il est hors de question de faire d’Adrien Rabiot un salaire à part dans le vestiaire ». De quoi laisser les supporters dans un suspens infernal alors que le joueur pourrait être une des pièces maîtresses du projet olympien.