OM : Ce journaliste de RMC s’interroge sur Longoria…

L’Olympique de Marseille (OM) est au cœur d’un débat animé suite à la conférence de presse de son président, Pablo Longoria, et aux commentaires qui en ont découlé. Dans une vidéo partagée sur X, l’émission « After Foot » de RMC, animée par Florent Gautreau, offre une analyse critique de la communication de Longoria, contrastée avec celle de Medhi Benatia, conseiller sportif du club.

Florent Gautreau exprime une inquiétude marquée concernant le ton adopté par Pablo Longoria lors de sa conférence de presse. « Pour des choses comme celle-ci, ce qui me semble plus inquiétant et intéressant, c’est que j’ai trouvé le ton un peu effrayant d’un côté », a affirmé le journaliste sur RMC. Cette perception s’inscrit dans un contexte où Longoria, malgré une saison réussie – l’OM a terminé deuxième de Ligue 1 –, semble sous pression. « Je l’ai toujours trouvé sous pression malgré la fin de saison et la deuxième place, donc si c’est le cas », note Gautreau, soulignant une dissonance entre les résultats sportifs et la communication du président. Cette pression est décrite comme « un énorme problème pour un si grand club français qui a été dirigé par Longoria pendant plusieurs saisons ».

A lire aussi : OM : Le club connaît 22 de ses futurs potentiels adversaires en C1 !

Chaque année Longoria prend une énorme pression

Longoria est perçu comme « un peu paranoïaque », un qualificatif qui revient plusieurs fois dans les propos de Gautreau : « Il y a toujours ce petit côté en plus. Vous savez, complot, complot, on ne peut pas tout dire, mais quelque chose se passe ici qui nous fait dire oh, qu’est-ce qui se passe ? ». Cette paranoïa, selon Gautreau, est exacerbée par une fatigue chronique : « Chaque année il prend une énorme pression. Il vit avec cela ». Cette image d’un président épuisé et sur la défensive contraste avec les attentes des supporters, qui espèrent une communication plus apaisée après une saison positive.

🗣️ @FlorentGautreau après le discours de Longoria : “J’ai trouvé sa conf très surprenante dans le ton, compte tenu de la belle saison réalisée. Dans sa communication, Longoria me fait flipper. Je verrais bien Benatia prendre du galon dans les années à venir à l’OM.” pic.twitter.com/r6kEOSNjBj — After Foot RMC (@AfterRMC) May 19, 2025

En opposition à Longoria, Medhi Benatia émerge comme une figure plus apaisante et crédible aux yeux de Gautreau. « J’ai pensé Benatia pour être très clair. Mieux. Plus naturel. Plus normal que Longoria qui me fait flipper si je suis supporter de l’OM », affirme-t-il. Benatia, décrit comme ayant un discours « moins paranoïaque que les autres », incarne une approche plus pragmatique et rassurante. « Benatia il te dit De Zerbi l’a fait progresser. Tu as vu des gars comme Balerdí », illustre Gautreau, soulignant la clarté et la positivité des messages de Benatia. Ce dernier est perçu comme un relais plus efficace entre le club et ses supporters, capable de « dire des trucs » sans alimenter les tensions.