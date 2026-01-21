Mercato OM : les deux premières recrues attendues ce mercredi après midi ! (et ce n’est pas terminé…)

Le mercato hivernal de l’ Olympique de Marseille s’apprête à connaître une accélération significative. Selon les informations confirmées par La Provence, le club phocéen attend ce mercredi l’arrivée de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, quelques heures avant la réception de Liverpool en Ligue des champions.

Timber et Nwaneri pour renforcer l’effectif de De Zerbi

Les mouvements enregistrés ces derniers jours ont dégagé de la marge de manœuvre sportive et financière pour l’Olympique de Marseille. Le transfert de Robinío Vaz vers l’AS Roma, conjugué aux départs de Pol Lirola et Ruben Blanco, a permis au club olympien d’alléger sa masse salariale et de libérer des places dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Les deux premières recrues sont attendues ce mercredi !

Cette stratégie va se concrétiser avec l’arrivée attendue de deux renforts. Un accord total a été trouvé avec Feyenoord pour le transfert du milieu de terrain Quinten Timber. Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international néerlandais ne faisait plus partie des plans de son club. L’opération porterait sur un montant d’environ 3,5 millions d’euros hors bonus. Quinten Timber viendrait renforcer la rotation au milieu et apporter une solution complémentaire dans un secteur particulièrement sollicité cette saison.

En parallèle, l’Olympique de Marseille a également finalisé un accord avec Arsenal pour le prêt payant d’Ethan Nwaneri. L’ailier droit de 18 ans rejoindra la Canebière sans option d’achat. Cette arrivée vise notamment à soulager Mason Greenwood, joueur le plus utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de l’exercice. Particularité du dossier : le coût du prêt serait indexé sur le temps de jeu effectif du jeune international anglais.

Abdelli toujours ciblé, plusieurs départs en suspens

Ces deux signatures ne ferment pas pour autant le dossier Himad Abdelli. Angers a rejeté la première offre transmise par l’Olympique de Marseille, jugée insuffisante et inférieure à celle formulée par l’Olympique Lyonnais. Les relations entre le SCO et l’OM restent délicates depuis le transfert d’Azzedine Ounahi, mais le milieu international algérien a fait connaître sa préférence pour Marseille, avec qui un accord contractuel existe déjà. Mardi, Himad Abdelli a été envoyé s’entraîner avec l’équipe réserve angevine.

Enfin, le mercato marseillais pourrait encore évoluer dans le sens des sorties. Les situations de Darryl Bakola, Ulisses Garcia, Angel Gomes et Neal Maupay restent ouvertes, alors que la direction olympienne poursuit son travail d’ajustement de l’effectif. Dans un calendrier dense, l’Olympique de Marseille avance méthodiquement afin de rester compétitif sur tous les tableaux.