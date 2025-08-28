Mercato OM : Les deux priorités au poste de défenseur central selon l’Equipe !

L’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches pour renforcer son secteur défensif. Selon les informations de L’Équipe, la priorité estivale du club reste le recrutement de Joel Ordonez, le défenseur central équatorien de Bruges. Âgé de 21 ans et sous contrat jusqu’en 2028, l’international est perçu comme le successeur idéal de Leonardo Balerdi. Séduit par le projet marseillais, le joueur est intéressé par une arrivée en Ligue 1.

Mais le dossier s’annonce complexe. Bruges, fraîchement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions, ne compte pas brader son joueur. Le montant réclamé avoisinerait les 30 millions d’euros, une somme jugée importante par la direction marseillaise. Les discussions, entamées depuis plusieurs semaines, avancent sans réelle accélération, ce qui oblige le staff de Roberto De Zerbi à envisager d’autres pistes.

En cas d’échec sur Ordonez, l’OM pourrait se tourner vers une solution inattendue : Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018, âgé de 29 ans, évolue actuellement à l’Inter Milan, avec qui il est lié jusqu’en 2028. Si Didier Deschamps n’a pas retenu Pavard dans sa liste pour le mois de septembre, son profil reste suivi de près par le board marseillais.

A lire aussi : Pavard intéressé ! Coup de théâtre pou un priorité, ACCORD pour la 7e recrue ! Les 3 infos mercato OM du 27 aout 2025

Ordonez toujours la priorité, Pavard le plan B !

🔵⚪️🚨 Rendez vous jeudi 17h30 pour suivre et commenter avec nous le tirage au sort en direct !

➡️ https://t.co/ogBKwnZS9w pic.twitter.com/ti6dV0rOkN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2025



Le dossier présente néanmoins plusieurs obstacles. Le défenseur français dispose d’un salaire conséquent, qui pourrait représenter un frein majeur pour les finances olympiennes. De plus, aucun contact avancé n’a encore eu lieu entre l’Inter et l’OM, même si les relations entre les deux clubs sont qualifiées de bonnes.



L’expérience et le palmarès de Pavard séduisent en revanche le staff phocéen, qui voit en lui une valeur sûre pour encadrer une défense en reconstruction. L’OM continue donc de travailler sur ces deux pistes, avec Ordonez comme cible prioritaire et Pavard comme option étudiée.

À l’approche de la fin du mercato, la question demeure : l’OM a-t-il les moyens de faire signer un de ses deux joueurs ?