Pavard intéressé ! Coup de théâtre pou un priorité, ACCORD pour la 7e recrue ! Les 3 infos mercato OM du 27 aout 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 27 aout 2025 dans l’actualité de l’OM et du mercato de l’Olympique de Marseille.

1- Mercato OM : Benjamin Pavard dans le viseur marseillais !

Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille songerait toujours à Benjamin Pavard (29 ans) pour renforcer son secteur défensif. L’international français, champion du monde 2018, ne serait pas insensible au projet phocéen et pourrait représenter une piste sérieuse en cette fin de mercato.

Un profil d’expérience pour l’OM

Après avoir ciblé plusieurs renforts défensifs, Pablo Longoria et Mehdi Benatia continuent d’explorer le marché. L’idée d’attirer un joueur du calibre de Pavard, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit, séduit l’état-major olympien. Son expérience au plus haut niveau, que ce soit avec les Bleus ou dans les clubs prestigieux où il est passé, constituerait un atout majeur pour solidifier la défense de Roberto De Zerbi.

Un dossier complexe mais pas impossible

Le principal frein reste bien entendu l’aspect financier. Pavard sort d’un transfert conséquent au cours des dernières saisons et demeure un joueur très coté sur le marché européen. Mais la volonté du joueur de découvrir un nouveau projet sportif, combinée à l’attractivité de l’OM et de la Ligue des champions, pourrait rebattre les cartes.

Ordoñez, la piste prioritaire

Néanmoins, si l’intérêt pour Pavard est réel, la piste prioritaire de l’OM reste Joel Ordoñez, le jeune défenseur équatorien du Club Bruges. Âgé de 20 ans seulement, il représente davantage le profil recherché par la direction : prometteur, avec une valeur marchande plus accessible et une marge de progression importante.

Quoi qu’il en soit, l’idée de voir Benjamin Pavard sous le maillot olympien ne laisse pas insensible les supporters marseillais, qui rêveraient d’un tel renfort pour stabiliser la défense phocéenne.

🚨🔵⚪ L’OM garde un œil sur Benjamin Pavard (29 ans) 🇫🇷 pour renforcer sa défense !

2- C’est fait pour la 7e recrue, les détails du deal révélés !

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille s’apprête à frapper un nouveau coup sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente d’Hamed Junior Traoré. Le club phocéen a trouvé un accord avec Bournemouth pour un prêt avec option d’achat quasi obligatoire fixée à 7,5 millions d’euros, une option qui pourrait grimper jusqu’à 15 millions d’euros en fonction des bonus négociés entre les deux clubs.

Prêté la saison passée à l’AJ Auxerre, le milieu offensif ivoirien de 24 ans a retrouvé des couleurs en Ligue 1. Ses prestations ont convaincu l’OM de miser sur lui pour renforcer un secteur offensif en quête de créativité et de percussion.

S’il reste encore quelques détails à régler avant l’officialisation, Traoré a déjà reçu l’autorisation de voyager. Actuellement en France pour des raisons personnelles, il est attendu dans les prochaines 48 heures à Marseille pour finaliser son arrivée et passer la traditionnelle visite médicale.

Un profil qui séduit De Zerbi

Polyvalent, capable d’évoluer en meneur de jeu ou dans un rôle de milieu relayeur, Traoré colle parfaitement au projet de Roberto De Zerbi, qui cherche à donner plus de fluidité et de justesse technique à son effectif.

Sauf retournement de situation, l’Ivoirien deviendra donc très prochainement une nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille.

3 – Mercato OM : Gros coup de clim du journal AS concernant Ceballos !

Alors que son arrivée semblait imminente, Dani Ceballos ne rejoindra finalement pas l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média espagnol AS, le milieu du Real Madrid a décidé de stopper les négociations malgré un accord quasiment finalisé entre les deux clubs.

Mardi après-midi, l’OM et le Real s’étaient rapprochés d’un compromis autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire, fixé à 1,1 million d’euros plus 4 millions d’euros de variables. Une offre loin des 15 millions d’euros initialement réclamés par la Casa Blanca mais que les dirigeants madrilènes étaient prêts à accepter. Tout semblait donc aligné pour un départ en Ligue 1.

C’est finalement le joueur qui a mis un coup d’arrêt aux discussions. Ceballos souhaite rester à Madrid et se battre pour une place dans l’entrejeu de Xabi Alonso, même si la concurrence y est particulièrement relevée. Derrière des cadres comme Valverde et Tchouaméni, mais aussi Camavinga et Bellingham lorsqu’ils seront remis de leurs blessures, le natif d’Utrera part de loin. Mais il croit en ses chances, rappelant qu’il avait su se faire une place dans le onze la saison dernière avant d’être freiné par une blessure.

Ceballos dit non à l’OM ?

Autre élément important : pour l’ancien joueur du Betis Séville, un départ vers la Ligue 1 serait perçu comme un recul dans sa carrière. Le milieu espagnol espère recevoir une offre plus attractive dans les derniers jours du mercato. Le Betis reste à l’affût, d’autant que son autre cible prioritaire, Antony, semble inabordable financièrement. Selon Gonzalo Tortosa, “Dani Ceballos, après tout ce qui a été convenu, paralyse son transfert de Marseille au Real Betis. Des réunions clés dans les heures/jours à venir pour tenter de parvenir à un accord.”

Ceballos proche du Betis ?

Ceballos pourrait donc revenir au Btis, il pourra également retrouver la sélection espagnole, où Luis de la Fuente le tient toujours en haute estime.