Mercato OM : les exigences de Bilal Nadir…

À quelques semaines de la fin de son contrat, l’avenir de Olympique de Marseille et de Bilal Nadir semble s’éloigner. Entre temps de jeu limité et exigences financières élevées, le dossier du milieu marocain se complique nettement.

Une situation sportive fragile à l’OM

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Arrivé en 2023 en provenance de OGC Nice, Bilal Nadir n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement à l’Olympique de Marseille. Pourtant prometteur lors de ses premières apparitions, le milieu de terrain a vu sa progression freinée par une grave blessure au genou.

Cette saison, ses statistiques restent modestes avec 1 but et 5 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan correct mais insuffisant pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans un effectif en constante évolution.

Surtout, le joueur ne semble plus entrer pleinement dans les plans des différents entraîneurs qui se sont succédé sur le banc marseillais. Dans ce contexte, un départ à l’issue de la saison apparaît aujourd’hui comme une hypothèse crédible.

Des exigences financières élevées sur le marché

Selon les informations d’Africa Foot, les négociations autour de l’avenir de Bilal Nadir seraient freinées par des demandes jugées élevées. Son entourage réclamerait une prime à la signature estimée à environ 2,5 millions d’euros, ainsi qu’un salaire annuel net proche de 1,2 million d’euros (il toucherai actuellement 0.72M€ brut par saison).

Des conditions qui pourraient refroidir certains prétendants, même si plusieurs clubs restent attentifs à sa situation. Parmi eux, Girona FC, Villarreal CF, Leeds United et RC Strasbourg suivent le dossier de près.

Malgré ces exigences, le joueur privilégierait un projet sportif cohérent, avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et un rôle central. Une priorité qui pourrait peser dans son choix final alors que son avenir à l’OM semble de plus en plus incertain.