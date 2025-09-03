Révélations sur Ceballos et Rabiot, plus une précision importante Mercato de Romano ! Les 3 infos OM du 3 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 3 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club marseillais.

1 – Le détails important révélé par Romano sur Pavard !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard en prêt en provenance de l’Inter Milan. Le défenseur international français, champion du monde 2018, rejoint le club phocéen pour renforcer sa défense. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’accord comprend une option d’achat de 16 millions d’euros, mais celle-ci n’est pas obligatoire.

Le transfert de Benjamin Pavard s’est concrétisé en toute fin de mercato, avec un prêt payant d’une saison, dont le montant s’élève à 2,5 millions d’euros . L’option d’achat, fixée à 15 ou 16 millions d’euros, est non obligatoire, offrant ainsi à l’OM une flexibilité financière importante. Cette stratégie permet au club de sécuriser les services d’un joueur de qualité tout en évaluant son intégration avant de prendre une décision définitive.

Pavard, l’option d’achat n’est pas obligatoire !

Benjamin Pavard, âgé de 29 ans, évolue principalement en défense centrale, mais peut également jouer en tant que latéral droit. Après avoir débuté sa carrière au LOSC Lille, il a poursuivi son parcours au VfB Stuttgart, puis au Bayern Munich, avant de rejoindre l’Inter Milan en 2023. Sa polyvalence et son expérience internationale sont des atouts majeurs pour l’OM.

L’arrivée de Pavard à l’OM suscite un vif intérêt, notamment en raison de son palmarès impressionnant et de sa capacité à renforcer immédiatement la défense marseillaise. Les supporters attendent avec impatience de le voir à l’œuvre au Vélodrome. Cette opération témoigne de la volonté du club de se renforcer tout en maîtrisant ses finances.

2 – Mercato OM : Nouvelle révélation sur le transfert avorté de Dani Ceballos !

Cela aurait pu être l’un des gros coups de l’été phocéen. Selon plusieurs sources, l’OM et le Real Madrid s’étaient entendus pour le transfert de Dani Ceballos, sur une opération comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Mais au moment de franchir le pas, le milieu espagnol a demandé un temps de réflexion. Un délai qui n’a pas plu à la direction olympienne, contrainte d’avancer sur d’autres dossiers dans le sprint final du mercato.

Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, a d’ailleurs confirmé le 29 août en conférence de presse que son joueur allait rester dans la capitale espagnole :

« J’ai parlé l’autre jour avec Dani Ceballos et sa situation a été résolue. Il restera ici. Il fait partie de l’équipe, il reste avec nous et je suis content de ça. »

Carvajal dévoile les coulisses

Proche de Ceballos, Dani Carvajal a apporté davantage de précisions mardi au micro de Cadena Cope.

« J’ai énormément confiance en Dani Ceballos, c’est plus une question pour lui mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin, l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur (Xabi Alonso) lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il allait compter sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… »

Le latéral droit madrilène a même tenu à souligner l’importance de son coéquipier :

« Dani nous apporte quelque chose de différent au milieu de terrain… il vous donne le ballon et ne le perd pas. L’entraîneur sait qu’il est unique en cela. »

L’OM a rebondi avec Pavard et O’Riley

Sous contrat jusqu’en 2027, Ceballos, qui espère toujours retrouver une place en sélection espagnole, restera donc à Madrid malgré un temps de jeu limité en ce début de saison.

Du côté de Marseille, le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan a finalement été compensé par deux arrivées de poids : Matt O’Riley au milieu et Benjamin Pavard en défense. De quoi offrir à Roberto De Zerbi un effectif solide malgré ce transfert avorté.

3 – Mercato OM : Les confidences d’un proche de Rabiot…

Le 1er septembre 2025, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan pour un montant de 10 millions d’euros. Ce transfert met fin à une aventure marseillaise d’un an, marquée par des tensions internes au sein du club.

En effet, le 15 août 2025, après une défaite 1-0 contre Rennes, une violente altercation a éclaté dans le vestiaire marseillais entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Selon des témoins, le ton est monté lorsque Rabiot a reproché à Rowe un manque d’engagement. L’incident a dégénéré au point que la sécurité a dû intervenir pour séparer les protagonistes.

Suite à cet événement, l’OM a décidé d’écarter temporairement les deux joueurs de l’équipe première. Jonathan Rowe a depuis rejoint Bologne en Serie A.

Adrien Rabiot avait envie de prolonger…

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, un proche d’Adrien Rabiot a révélé les intentions initiales du joueur : “Quand tout s’est enflammé publiquement, il avait refusé de s’exprimer en pensant que tout allait se calmer. Au fond de lui, il reste encore un peu interloqué. Ce qui est fou, c’est qu’il m’avait dit qu’il se laissait un peu de temps pour voir comment cela allait tourner avec l’OM cette année et qu’il avait très envie de prolonger…”.

Cependant, l’escalade rapide du conflit a poussé Rabiot à reconsidérer sa position et à quitter le club, malgré son souhait initial de prolonger son contrat.

À Milan, Rabiot retrouvera son ancien entraîneur Massimiliano Allegri, avec qui il a collaboré à la Juventus. Ce retour en Serie A représente une nouvelle étape dans la carrière du milieu de terrain français, qui espère y retrouver stabilité et performance.

Ce transfert met en lumière les défis internes auxquels l’OM a dû faire face et soulève des questions sur la gestion des conflits au sein du club. La situation montre également combien les relations avec l’entourage des joueurs peuvent influencer les décisions sur le marché des transferts.