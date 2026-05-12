Mercato OM : l’étonnante déclaration de Mason Greenwood sur son avenir !

Présent à Paris pour les Trophées UNFP ce lundi, Mason Greenwood a évoqué sa première saison avec l’OM et son avenir. L’attaquant anglais, nommé dans le onze type de Ligue 1, a affiché son attachement au club marseillais malgré les interrogations apparues ces dernières semaines autour de sa situation.

Auteur d’une saison remarquée sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood continue d’alimenter l’actualité du club phocéen. Alors que plusieurs informations ont récemment évoqué des tensions internes autour de l’attaquant anglais de 24 ans, notamment concernant son implication à l’entraînement, le principal intéressé a pris la parole en marge des Trophées UNFP.

Dimanche soir, après la victoire de l’OM face au Havre (1-0), l’entraîneur havrais Habib Beye avait déjà démenti certaines versions relayées autour du comportement du joueur. Dans le même temps, Mason Greenwood avait affiché sa confiance envers son entraîneur et son environnement marseillais.

Greenwood satisfait de sa saison avec l’OM

Présent à Paris ce lundi pour la cérémonie des Trophées UNFP, où il figurait dans le onze type de la saison de Ligue 1, Mason Greenwood a dressé un premier bilan de son exercice sous les couleurs marseillaises. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. »

L’ancien joueur de Manchester United a également réagi à sa présence dans l’équipe type du championnat : « Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. »

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Un avenir encore flou, Greeenwood “espère pouvoir rester”

Au-delà de ses performances sportives, l’avenir de Mason Greenwood reste un sujet important pour l’OM. Malgré les interrogations apparues ces dernières semaines autour de son intégration et de son comportement, l’attaquant anglais n’a pas fermé la porte à une poursuite de l’aventure en Provence.

Le joueur a notamment salué le niveau du championnat français : « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. »

Avant de conclure avec une phrase qui ne devrait pas laisser insensibles les supporters marseillais : « J’espère pouvoir rester ».