Mercato OM : Lille vise un remplaçant de De Zerbi !

Le mercato estival pourrait réserver un mouvement inattendu entre deux clubs de Ligue 1. Alors que Lucas Chevalier est annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, le LOSC anticipe déjà un éventuel départ de son gardien titulaire. Et parmi les pistes explorées, l’une mène jusqu’à Marseille. Selon les informations de La Provence, le club nordiste s’intéresse à Jeffrey De Lange, actuellement doublure de Gerónimo Rulli à l’Olympique de Marseille.

Le portier néerlandais, arrivé il y a un an seulement sur la Canebière, ne faisait pas partie des joueurs pressentis pour un départ cet été. Toutefois, en interne, son nom n’est pas totalement exclu de la liste des possibles mouvements. D’après nos informations, des contacts ont été amorcés entre les différentes parties. Le LOSC, en quête de solutions rapides et efficaces, place De Lange parmi ses priorités.

Le profil du joueur plaît particulièrement à Nicolas Dehon, ancien entraîneur des gardiens de l’OM et désormais en poste dans le Nord. Ce lien pourrait peser dans la balance, même si le dossier reste complexe. Le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam ont également manifesté un intérêt pour le gardien de 24 ans.

Malgré cela, l’OM n’a pas l’intention de se séparer de son gardien numéro 2. Jeffrey De Lange a disputé une mi-temps samedi soir contre Gérone en match amical, preuve de la confiance que lui accorde Roberto De Zerbi. Le technicien italien a d’ailleurs rappelé après la rencontre que “d’autres recrues sont nécessaires”, sans évoquer de départs supplémentaires dans son effectif.

Le club marseillais, concentré sur son début de saison et la construction de son effectif, pourrait néanmoins être contraint de s’ajuster si une offre conséquente arrive dans les prochains jours. D’ici là, le dossier reste en observation, alors que le marché des gardiens s’anime en Ligue 1.