Mercato OM : L’incroyable montant demandé par Arsenal pour Ethan Nwaneri !

Prêté six mois à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri ne va pas poursuivre l’aventure en Provence. Selon SportsBoom, le jeune talent anglais va revenir à Arsenal cet été, avant d’être placé sur la liste des transferts par les dirigeants londoniens.

Le dossier Ethan Nwaneri semble déjà refermé du côté de l’OM. Arrivé avec beaucoup d’attentes lors du mercato hivernal, le joueur offensif anglais n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la rotation marseillaise. En neuf apparitions en Ligue 1, il n’a été titularisé qu’à trois reprises, pour un bilan de deux buts et une passe décisive.

Des statistiques insuffisantes pour convaincre durablement le staff olympien. Le jeune joueur formé à Hale End n’a jamais semblé totalement trouver sa place dans le système de jeu mis en place par Habib Beye. Son impact dans le jeu et sa régularité ont régulièrement été pointés du doigt durant son prêt.

Arsenal préparerait déjà son transfert

D’après les informations de SportsBoom, Arsenal aurait désormais pris la décision de vendre Ethan Nwaneri durant le prochain mercato estival. Les Gunners espéreraient récupérer entre 55 et 60 millions d’euros dans l’opération, tout en intégrant un pourcentage à la revente.

Un montant particulièrement élevé au regard des performances du joueur cette saison, notamment lors de son passage à l’OM. Le média précise également qu’Aston Villa et Chelsea suivraient attentivement la situation du jeune international anglais.

Le club de Birmingham envisagerait le profil de Nwaneri comme une alternative potentielle en cas de départ de Morgan Rogers, tandis que Chelsea chercherait à renforcer son secteur offensif avant la saison prochaine.

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Un retour à Marseille plus qu’improbable

Malgré la possibilité théorique d’un nouveau prêt, un retour d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille paraît aujourd’hui peu envisageable. Son passage sur la Canebière n’a pas réellement marqué les esprits, dans un contexte où le club phocéen cherche des joueurs immédiatement performants pour rester compétitif en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2030, le joueur conserve toutefois une forte cote sur le marché anglais. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 40 millions d’euros.