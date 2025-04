Mercato OM : L’Inter doublé ? ça s’accélère pour Luis Henrique !

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir l’un de ses joueurs attirer les convoitises lors du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky.de, Luis Henrique, ailier ou piston brésilien de 23 ans, est surveillé de très près par l’Inter Milan, mais également par le Bayern Munich.

D’après le journaliste allemand, le club bavarois a déjà entamé des démarches concrètes. « Max Eberl et Christoph Freund ont eu des entretiens initiaux avec la direction de Luis Henrique et ont recueilli toutes les informations pertinentes. Henrique est conscient de l’intérêt du Bayern. Eberl et Freund apprécient la polyvalence du Brésilien de 23 ans. » Une déclaration qui confirme l’intérêt croissant du Bayern Munich pour un joueur qui retrouve du temps de jeu cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi.

🚨🔴 Max Eberl and Christoph Freund have held initial talks with Luis #Henrique’s management and gathered all relevant information.

Henrique is aware of Bayern’s interest. Eberl and Freund appreciate the versatility of the 23-y/o Brazilian. What makes him particularly… pic.twitter.com/NpnIBKh8GZ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 7, 2025