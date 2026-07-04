Mercato OM : l’offre de la Roma pour Greenwood bien loin du compte ?

La Roma est prête à accélérer dans le dossier Mason Greenwood. Selon le Corriere dello Sport, le club italien prévoit de transmettre une première offre officielle à l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Une proposition estimée à 45 millions d’euros, bonus compris, alors que les dirigeants marseillais attendent au moins 55 millions d’euros pour envisager un départ de leur attaquant.

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître un tournant rapidement. D’après le Corriere dello Sport, les dirigeants de la Roma souhaitent avancer sans attendre et espèrent adresser une offre officielle à l’OM d’ici peu afin d’accélérer les négociations.

Le quotidien italien explique que le club de la capitale veut profiter de cette période précédant la reprise de l’entraînement pour tenter de convaincre Marseille. Les Giallorossi souhaitent éviter que le dossier ne s’éternise et espèrent trouver un accord avant que le mercato ne s’emballe davantage.

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Une première offre de 45 M€, l’OM en réclame 55

Selon le Corriere dello Sport, la proposition romaine devrait atteindre 45 millions d’euros, bonus inclus, avec également un faible pourcentage sur une éventuelle future revente.

Une offre jugée importante mais encore insuffisante par rapport aux exigences de l’Olympique de Marseille. Le média italien affirme que le club phocéen valorise Greenwood à au moins 55 millions d’euros, soit environ dix millions de plus que la première proposition attendue.

Toujours selon le Corriere dello Sport, cette différence s’explique notamment par le fait que Manchester United conserve un pourcentage important sur une future revente de l’attaquant anglais, ce qui réduit la somme réellement perçue par l’OM en cas de transfert.

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Des discussions déjà engagées entre les deux clubs

Le Corriere dello Sport indique que plusieurs réunions ont eu lieu ces derniers jours du côté de la Roma afin de faire avancer le dossier. Le média italien évoque également des échanges entre les propriétaires des deux clubs, Dan Friedkin et Frank McCourt, dont les bonnes relations pourraient faciliter les discussions.

Le quotidien précise que les directeurs sportifs Tony D’Amico et Gregory Lorenzi doivent désormais poursuivre les négociations pour tenter de rapprocher les positions des deux clubs.

La Roma veut éviter la concurrence

Toujours selon le Corriere dello Sport, la Roma souhaite conclure rapidement afin d’éviter un retour offensif d’autres prétendants. Le média cite notamment l’Atlético de Madrid, qui suivrait également la situation de Greenwood mais n’aurait pas encore lancé d’offensive concrète.

Le club italien travaillerait déjà sur les bases d’un contrat courant jusqu’en 2031, avec un salaire net de 4,5 millions d’euros par saison, susceptible d’évoluer grâce à différents bonus, toujours selon le quotidien transalpin.

Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre l’OM et la Roma. Si le club italien semble prêt à passer à l’offensive, Marseille maintient sa position et attend une offre d’au moins 55 millions d’euros voir bien plus pour envisager un transfert de son attaquant.