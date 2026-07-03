Mercato ex OM : Gros rebond pour Habib Beye ?

Alors que son aventure marseillaise s’est terminée il y a peu, Habib Beye pourrait retrouver rapidement un banc. Les Lions de la Téranga sénégalais songeraient à le faire venir pour remplacer l’actuel sélectionneur Pape Thiaw. Pour rappel, ce dernier est sur le départ suite à l’élimination du Sénégal en 16es de finale face à la Belgique. Une Coupe du Monde à oublier pour le Sénégal.

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Une Coupe du Monde à oublier pour le Sénégal…

Opposé à la France, la Norvège et l’Irak, le Sénégal a été décevant. Si dans le jeu, les Lions de la Téranga n’ont pas été ridicules contre les Bleus et les Vikings, leur situation comptable (seulement 3 points) est décevante au vu de l’effectif mis à la disposition de Pape Thiaw.

Ce dernier a peut-être signé la fin de son aventure à la tête de la sélection sénégalaise suite à son élimination mercredi soir face aux Diables Rouges de Rudi Garcia. Au-delà de la “Remontada” belge, le tacticien des Lions de la Téranga a été vivement critiqué pour ses choix tactiques, notamment un en particulier : alors qu’il menait 2-0, Pape Thiaw a décidé de remplacer son milieu Pape Gueye, sorti visiblement agacé. Il cède sa place à Lamine Camara, malheureux à la 120e puisqu’il concède le penalty qui offre la qualification à la Belgique.

Suite à cet incident, l’ancien milieu olympien Pape Gueye a adressé un message sans équivoque sur son compte Instagram, annonçant qu’il ferait une pause avec la sélection tant que ce staff technique serait en place. Une sortie qui en a surpris plus d’un. De son côté, la presse sénégalaise se range du côté du joueur, pointant une gestion humaine et tactique jugée catastrophique de la part de l’entraîneur plutôt qu’un naufrage imputable aux joueurs.

Ces critiques s’ajoutent à la sortie médiatique peu appréciée de Rudi Garcia, qui a livré un avis très tranché sur l’élimination du Sénégal — un manque d’humilité qui n’est pas sans rappeler ses déclarations lorsqu’il était entraîneur de l’OM, entre 2016 et 2019.

Habib Beye, taillé pour la sélection ?

Selon les informations de L’Équipe, la fédération sénégalaise songerait à faire venir Habib Beye, récemment parti de l’OM après cinq mois seulement passés sur le banc marseillais. L’ancien latéral droit de 48 ans aurait déjà refusé la sélection sénégalaise en 2024, comme le rapportait FootMercato.

Dans son message Instagram adressé aux supporters marseillais, plusieurs réactions le supplient de reprendre le poste de sélectionneur du Sénégal, en lieu et place de Pape Thiaw. Si L’Équipe évoque cette possibilité, il ne faut pas oublier qu’Habib Beye n’a entraîné qu’en club jusqu’ici — une gestion d’effectif et d’hommes bien différente de celle d’une sélection nationale.

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Reste à voir si, cette fois, une collaboration entre Habib Beye et les Lions de la Teranga pourra se concrétiser. Les récents échecs sportifs de la sélection pourraient motiver les deux parties à s’entendre pour lancer une nouvelle aventure.

Paul Laffisse