Mercato OM : “L’OM ? Non, ce n’était pas possible”

L’histoire aurait pu provoquer un véritable tremblement de terre dans le football français : voir un ancien attaquant du PSG enfiler le maillot de l’Olympique de Marseille. Mais Kevin Gameiro a confirmé qu’il n’avait jamais envisagé de rejoindre le club phocéen, malgré plusieurs sollicitations.

Invité dans le Late Football Club sur Canal+, l’ex-international français a révélé avoir été approché à plusieurs reprises par l’OM. La dernière fois, c’était juste avant son retour à Strasbourg en 2021. Mais le joueur a rapidement fermé la porte :

« L’OM ? Non, ce n’était pas possible. Ils m’ont contacté plusieurs fois. (…) C’est un choix familial et de cœur qui m’a fait refuser. »

Loyauté parisienne et choix familial

Passé par le PSG entre 2011 et 2013, Gameiro assume un attachement particulier au club de la capitale, qui rendait un transfert à Marseille impensable. Mais au-delà de cette fidélité sportive, le joueur évoque aussi la protection de sa famille :

« En partie parce que j’ai joué à Paris, et aussi parce que j’avais mes enfants. Je pensais à eux, et je sais que c’est un contexte particulier. À 34 ans, tu n’as peut-être pas envie de toute cette pression. »

Une porte définitivement fermée

Retraité depuis 2024, l’ancien attaquant de Strasbourg a donc tiré un trait sur une éventuelle aventure marseillaise. L’épisode rappelle combien l’OM, club singulier et passionnel, attire autant qu’il peut effrayer. Dans ce cas précis, la rivalité PSG-OM a clairement pesé dans la balance.

