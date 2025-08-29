Mercato OM : L’OM tente Kobbie Mainoo pour remplacer Rabiot ?

L’avenir de Kobbie Mainoo agite les coulisses de Manchester United. Selon les informations de Graeme Bailey, le jeune milieu anglais a demandé à quitter le club en prêt afin d’obtenir davantage de temps de jeu, alors que la Coupe du monde 2026 approche. Sous les ordres de Ruben Amorim, le joueur de 19 ans peine à s’imposer et estime qu’une expérience loin d’Old Trafford pourrait accélérer sa progression.

La demande de prêt de Mainoo a toutefois été refusée par United, qui souhaite le voir « se battre pour sa place » et a assuré à son entourage qu’il ne serait pas vendu. Néanmoins, la possibilité d’un départ temporaire n’est pas totalement écartée, comme l’a confié Bailey à United in Focus. « United a écouté Mainoo et son équipe en termes de désir de football, mais ils sont enclins à le garder. Le joueur n’est pas content, et voyons comment cela se passe d’ici lundi », a expliqué le journaliste.

Le clan Mainoo continue de plaider pour un prêt jugé bénéfique à sa carrière, d’autant que le joueur vise une place dans le groupe de Thomas Tuchel avec l’Angleterre. Plusieurs clubs suivent sa situation, dont le RB Leipzig et surtout l’Olympique de Marseille. Selon Bailey, Roberto De Zerbi verrait en Mainoo un profil capable de combler le vide laissé dans l’entrejeu par le départ d’Adrien Rabiot cet été.

Kobbie Mainoo en prêt à l’OM ?

Toujours d’après le journaliste britannique, United ne souhaite pas prêter le milieu de terrain en Premier League, malgré l’intérêt de nombreux clubs anglais. En revanche, un prêt à l’étranger est étudié, et l’OM se positionne comme une option crédible. Bailey souligne d’ailleurs l’attrait d’une équipe phocéenne en Ligue des champions, où Mainoo pourrait retrouver d’anciens joueurs formés à United, comme Mason Greenwood et Angel Gomes.

À trois jours de la fin du mercato, la situation reste donc incertaine. United évoque déjà la possibilité de nouvelles discussions contractuelles si le joueur reste, mais le clan Mainoo pousse pour une solution qui lui offrirait du temps de jeu régulier. L’OM, attentif, garde une carte à jouer dans un dossier qui pourrait se débloquer dans les toutes dernières heures du marché.