Mercato OM : Longoria et Benatia prêts à relancer un gros dossier en janvier ?

L’Olympique de Marseille n’aurait pas tourné la page Dani Ceballos. Selon les informations du média espagnol Fichajes.net, le club phocéen envisagerait de relancer le dossier de l’international espagnol lors du prochain mercato hivernal, malgré l’échec enregistré cet été.

À l’intersaison, les dirigeants marseillais avaient trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert. Mais au dernier moment, le joueur avait refusé de s’engager avec l’OM. Une décision qui avait contraint Marseille à explorer d’autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.

Un temps de jeu limité au Real Madrid

Sous les ordres de Xabi Alonso, Dani Ceballos vit un début de saison compliqué. Le milieu de terrain de 29 ans n’a participé qu’à quatre matchs de Liga, pour un total de seulement 90 minutes disputées. Une situation qui pourrait l’amener à revoir ses plans, lui qui peine à se faire une place au sein de l’effectif madrilène.

Fichajes.net souligne que l’OM reste attentif à son cas. Malgré le refus de l’été dernier, les olympiens considèrent que le profil de Ceballos pourrait apporter une vraie plus-value dans l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, déjà renforcé par l’arrivée de Matthew O’Riley, dispose désormais de plusieurs options au milieu, mais le Madrilène pourrait représenter une opportunité si son temps de jeu ne s’améliore pas.

Ceballos, un dossier encore incertain

Cette piste est toutefois à prendre avec des précautions. L’OM doit déjà gérer une forte concurrence dans l’effectif et il n’est pas certain que Ceballos accepte plus facilement un départ en janvier qu’en août dernier. Tout dépendra de son rôle au Real Madrid dans les prochaines semaines.

Âgé de 29 ans, l’ancien joueur du Betis Séville reste une cible de choix pour les Marseillais, qui cherchent à renforcer leur effectif avec des joueurs expérimentés. Si le club parvient à le convaincre cet hiver, il pourrait devenir un atout supplémentaire pour De Zerbi dans la lutte pour le haut du classement.