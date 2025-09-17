Coup de gueule de Nasri, Scandale arbitrage Real, l’Espagne impressionné ! Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 17 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM. Forcément le match Real OM est au coeur de l’actu du club marseillais.

1 – Real – OM : Même en Espagne le penalty fait scandale !

Même en Espagne, la décision continue de faire parler. Après la défaite de l’OM face au Real Madrid (2-1) mardi soir en Ligue des champions, la presse madrilène estime que le deuxième penalty accordé aux Merengue pour une main de Facundo Medina est particulièrement sévère. RMC a relayé ces réactions, qui confirment que même du côté ibérique, la décision de l’arbitre Peljto interroge.

Le quotidien Marca salue évidemment le doublé de Kylian Mbappé, mais reconnaît que le deuxième penalty est sujet à polémique. « Mbappé donne un autre coup de main », titre le journal, tout en soulignant que l’action de Medina n’aurait pas dû être sanctionnée. « Medina s’avança pour tacler et toucha le ballon du bras en le traînant. Il n’y avait pas penalty (…) Peljto siffla, la VAR ne rectifia pas, et Mbappé tira avec efficacité », écrit le quotidien espagnol.

A lire : OM : De Zerbi lâche, “c’est honteux” après la courte défaite face au Real…

Pas de rectification de la VAR !

Des anciens arbitres espagnols abondent dans le même sens. Alfonso Pérez Burrull, sur Radio Marca, juge la sanction incorrecte : « Le penalty n’a pas été accordé correctement, car c’était une action naturelle. Le joueur s’est jeté au sol et son bras n’a pas pu atteindre le ballon. » Même constat pour Antonio Mateu Lahoz sur Movistar : « Pour moi, cela ne devrait jamais être un penalty. C’est clair et évident, car on ne peut absolument rien faire dans ce genre de situation. »

L’explication de la règle qui a amené l’arbitre à siffler le deuxième pénalty pour le Real, par Dimitri Payet 😅 pic.twitter.com/zqK1AYEQ85 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025

Si la décision arbitrale fait débat, la presse madrilène ne s’arrête pas là. Le quotidien As met en avant la qualité du jeu proposé par l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi. « Marseille veut être une équipe de qualité », écrit le journal, rappelant les onze recrues estivales et le style de jeu ambitieux du technicien italien.

As souligne le pressing, l’intensité et la volonté offensive des Marseillais, malgré une défaite cruelle. Pour le média espagnol, l’OM a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec l’un des favoris de la compétition.

2 – Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !

L’Olympique de Marseille a frôlé l’exploit mardi soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Malgré une courte défaite (2-1) face au Real Madrid lors de la première journée de la Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont marqué les esprits en Espagne. La presse ibérique a largement commenté la prestation des Marseillais, oscillant entre reconnaissance et mise en garde.

L’ancien madrilène Guti, aujourd’hui consultant, a reconnu la difficulté des siens : “Ça a été difficile pour le Real Madrid. En première mi-temps, je pense que le Real Madrid était supérieur, ils ont contrôlé le jeu et ont eu le plus d’occasions. C’est vrai qu’en seconde période, plus à cause de l’aspect physique, l’équipe a un peu baissé de régime et a eu du mal à aller jusqu’au but de l’Olympique de Marseille. C’est une performance individuelle qui a permis de gagner ce match”.

La presse espagnole partagée entre admiration et soulagement

De son côté, Anton Meana (Cadena SER) a souligné la solidité phocéenne : “L’Olympique de Marseille a bien joué, mais la victoire est à l’avantage des Merengues. Xabi Alonso réalise un excellent début de saison en Ligue des champions”.

Le quotidien AS a livré une analyse plus détaillée du projet marseillais : “Marseille veut être une équipe de qualité. Ils ont recruté onze joueurs (…) en conservant Roberto De Zerbi, un de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s’efforcent de laisser leur empreinte (…) Marseille a aussi craché du feu. Aubameyang a eu l’occasion de passer le score à 2-1. Greenwood et Weah se sont montrés de plus en plus menaçants”.

L’OM n’était pas venue à Madrid pour le tourisme

Dans les colonnes de Mundo Deportivo, on met en avant l’intensité du duel : “Le Real Madrid a battu Marseille grâce à deux penalties. (…) L’équipe française n’était pas venue à Madrid pour le tourisme”.

Enfin, Marca rappelle le rôle décisif de la star madrilène : “C’est encore Mbappé qui a assuré la victoire, transformant cette fois deux penaltys, dont un sévère”.

A lire : Real – OM : Benatia l’avoue, “cela fait mal”

Malgré la défaite, l’OM ressort grandi de ce déplacement à Madrid. La presse espagnole a vu une équipe ambitieuse, portée par un collectif en pleine construction et des individualités capables de bousculer les Merengues. Un message fort envoyé à l’Europe pour la suite de la Ligue des champions.

3 – OM – Real Madrid : Samir Nasri ne digère pas cette décision “scandaleuse”

L’Olympique de Marseille s’est incliné de justesse sur la pelouse du Real Madrid (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps cru pouvoir ramener un point du Santiago Bernabéu, mais deux penalties transformés par Kylian Mbappé ont fait basculer la rencontre. Le second, très contesté, a suscité de vives réactions, notamment celle de Samir Nasri, consultant sur Canal+.

Invité à réagir sur le plateau de Canal+, l’ancien milieu de terrain de l’OM n’a pas mâché ses mots concernant la décision arbitrale qui a offert au Real Madrid son deuxième but. Selon lui, le penalty accordé après une main dans la surface n’était pas justifié.

🗣️ “Pour moi, il n’y a jamais penalty !” Êtes-vous d’accord avec @SamNasri19 concernant la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Real Madrid ?#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/zhjSVkK6xC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

« Pour moi il n’y a jamais penalty peu importe. Il tacle, c’est sa main, ok mais on ne doit pas siffler penalty pour ça. Si l’arbitre met un carton rouge pour ensuite compenser en donnant un penalty après, laisse Carvajal sur le terrain dans ce cas, laisse-les à 11 contre 11. Honnêtement, n’importe quelle équipe, on était en train de crier au scandale car pour nous il n’y a pas penalty. J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre. »

Nasri s’indigne du deuxième penalty accordé au Real Madrid

A lire : OM : De Zerbi lâche, “c’est honteux” après la courte défaite face au Real…

Cette sortie illustre la frustration marseillaise après une rencontre où l’équipe a montré de belles séquences de jeu malgré la défaite. Le but de Mason Greenwood, buteur providentiel de l’OM depuis le début de saison, avait entretenu l’espoir avant que l’arbitrage ne pèse dans la balance.

⚽️ Weah a lancé sa saison ? pic.twitter.com/rIzNZRYI8z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2025



En conférence de presse, Roberto De Zerbi a lui aussi souligné les zones d’ombre de l’arbitrage sans aller aussi loin que son ancien joueur. Le débat autour de ce second penalty risque d’alimenter les discussions encore plusieurs jours.

Pour l’OM, cette courte défaite reste encourageante sur le plan sportif, mais la frustration est grande face à un scénario qui aurait pu tourner différemment sans cette décision controversée. Les Marseillais devront désormais se concentrer sur leur prochain rendez-vous européen afin de confirmer leur ambition en Ligue des champions.