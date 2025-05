Mercato OM : Longoria répond à la rumeur De Bruyne !

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur plusieurs rumeurs concernant le mercato estival. Interrogé sur le cas de Kevin De Bruyne, le président de l’OM s’est montré très prudent et en a profité pour évoquer sa vision pour cette période des transferts.

Présent en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria est longuement revenu sur tout un tas de point concernant le club. Abordant la saison passée ou encore le cas de certains joueurs, il s’est finalement exprimé sur le mercato à venir. Interrogé également sur les rumeurs entourant une potentielle arrivée de Kevin De Bruyne, libre de tout contrat, le président espagnol a clarifié la situation.

« De Bruyne, un recrutement possible ? Je ne veux pas individualiser. Il ne faut pas détruire les équilibres et les bonnes dynamiques que les joueurs ont construit cette saison. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérentes. Il ne faut pas créer ce type de différences. J’ai créé ce type d’erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d’hiver. »

Une réponse prudente concernant ce potentiel transfert, alors qu’il est revenu sur la gestion financière du club. « Si on a pris des risques, c’est grâce au propriétaire, Frank McCourt. la première chose qu’on lui a demandé c’est un changement complet par rapport à la saison 23/24. Il a accepté. La deuxième c’est comment on construit avec une base de trois ans ? On l’a géré, on a pris des risques, c’est vrai, mais toujours avec des limites. On a bien géré la trésorerie. Pour la 2e saison, on a déjà des options d’achat exécutable. La qualification en Ligue des champions… »

Cet été, le dirigeant marseillais souhaiterait donc recruter intelligemment. « Est-ce que ça signifie aller au casino de Monte-Carlo pour jouer le jackpot? Non, on va jouer avec la tête. On ne va pas payer des transferts à 40 millions et payer des joueurs 5 millions nets. Medhi c’est un des meilleurs en Europe pour trouver les meilleurs joueurs au prix fixé par moi, le président. Ca va être une gestion économique forte. »