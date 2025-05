Mercato OM : Cet ex du PSG n’a pas du tout apprécié cette arrivée à Marseille.

Adrien Rabiot, formé au PSG, où il a passé six saisons, a créé la surprise l’été dernier en rejoignant l’OM, le rival historique du club parisien. Ce transfert a immédiatement suscité une vague d’indignation parmi les supporters parisiens, qui y ont vu un manque de loyauté envers leur club formateur. Mais les fans ne sont pas les seuls à avoir été affectés par ce mouvement. Thiago Silva, qui a partagé les vestiaires avec Rabiot durant son passage au PSG, a exprimé un sentiment de profonde déception.

Malgré les critiques, Adrien Rabiot a réalisé une saison impressionnante sous le maillot marseillais. Avec 9 buts et 4 passes décisives, le milieu de terrain international français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année, contribuant à mener l’OM à une remarquable deuxième place, juste derrière… le PSG. Ce succès sportif n’a toutefois pas apaisé les tensions, notamment pour ceux qui, comme Thiago Silva, estiment que Rabiot aurait dû rester fidèle à ses racines parisiennes. Dans une interview accordée au Média Carré, le défenseur de Fluminense lâche : « cela a fait mal. Déjà parce qu’il aurait pu faire beaucoup mieux avec nous, avec Paris. Il a pris la décision de partir, et son départ ne s’est pas bien passé. Et puis six ou sept ans plus tard, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival de son club formateur. Certes, c’est l’ambition personnelle de chacun, mais ca m’a beaucoup touché de le voir avec le maillot de Marseille.»

Rabiot a su convaincre les exigeants supporters marseillais !

Cependant, Adrien Rabiot n’est pas le seul joueur passé par le PSG à avoir rejoint l’OM. Parmi les exemples les plus connus, Gabriel Heinze, qui avait disputé 132 matchs avec le PSG, est devenu un élément clé à Marseille et un joueur adoré par les supporters marseillais. De même, Lorik Cana, après la fin de son contrat avec le PSG, a passé quatre ans à l’OM, où il est également devenu une figure très appréciée des fans. En revanche, il est intéressant de noter que peu de joueurs ont fait le chemin inverse, passant de Marseille au rival parisien.