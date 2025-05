Mercato OM : Longoria s’exprime sur le cas Valentin Rongier !

Lors de la conférence de presse tenue par Pablo Longoria, le président de l’OM en a profité pour s’exprimer sur différents dossiers chauds du mercato. Abordant les potentielles arrivées, le dirigeant espagnol s’est aussi exprimé sur le cas de Valentin Rongier, libre de tout contrat dans un an.

Pablo Longoria s’est longuement exprimé lors de sa conférence de presse de fin de saison. Après que l’OM se soit qualifié directement en Ligue des Champions, le dirigeant espagnol en a profité pour revenir sur la saison passée et celle à venir. Abordant plusieurs points mercato, le président est aussi revenu sur Valentin Rongier, à qui le contrat expirera en 2026. Un joueur important de l’OM qui aura encore une fois montré de belles choses cette année.



« Quid des joueurs libres en 2026 comme Rongier ? Comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudiée de façon responsable. Dans le cas de Valentin Rongier, un joueur qui a fait 6 saisons au club. Un joueur si important pendant la saison, qui a donné beaucoup, qui a bien récupéré d’une blessure très frustrante. Il a beaucoup travaillé pour retourner au niveau actuel. »

A lire aussi : OM – Longoria annonce des changements majeurs : “C’est une maladie et je veux éradiquer cette maladie”

Une prolongation à venir ?

🎙️ “On aura une discussion avec Rongier !”#Longoria : “Quid des joueurs libres en 2026 comme Rongier ? Comme président, je ne suis pas dans une situation confortable avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, mais en même temps, chaque cas doit être étudiée de façon… pic.twitter.com/YpkhyfBj9I — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025

Une discussion aura donc bien lieu entre le joueur et le dirigeant afin d’envisager l’avenir. « Dans la vie, un club qui ne respecte pas les gens, ce n’est pas un club respectable. Avec tous les coachs, il n’a pas commencé la saison comme joueur majeure et il, a toujours fini la saison dans ce cas. On aura une discussion avec lui, et toujours dans le respect mutuel, et particulièrement face à son comportement dans différentes situations. »

Très important cette année, le joueur aura de nombreuses fois rendu service au milieu de terrain, dépannant notamment lors de la blessure de joueurs comme Bennacer. Auteur de trois buts et une passe décisive cette année, le milieu aura connu sa meilleure saison statistique sous le maillot olympien. De quoi montrer son investissement cette année.