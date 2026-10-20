Mercato : pourquoi l’OM peut déjà oublier ce piste défensive !

L’OM a été cité parmi les clubs intéressés par Mahamadou Nagida, le jeune latéral gauche de Rennes. Mais alors que Marseille sort à peine de ses difficultés financières, le prix du joueur pourrait déjà rendre cette piste très compliquée.

Le marché des transferts recommence à entourer l’Olympique de Marseille, après un été durant lequel le club aurait été privé de recrutement par Frank McCourt. Dans ce contexte, le nom de Mahamadou Nagida apparaît parmi les pistes évoquées autour de l’OM. Le défenseur de Rennes réalise un début de saison remarqué et fait partie des révélations de la Ligue 1 2026-2027.

Un latéral de Rennes en pleine progression

À 21 ans, Mahamadou Nagida semble avoir trouvé la régularité qui lui manquait. Sur son côté gauche, l’international camerounais, qui compte 13 sélections, s’est installé comme l’un des joueurs en vue du Stade Rennais. Ses performances lui valent même la comparaison avec Nuno Mendes, référence citée dans le dossier. Cette progression explique l’intérêt suscité par le joueur. L’OM est cité aux côtés de l’OL parmi les clubs qui suivent sa situation, alors que le latéral rennais continue de faire monter sa cote. La source précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une piste concrétisée par Marseille.

Une valeur déjà supérieure à l’estimation de Transfermarkt

Transfermarkt évalue actuellement Mahamadou Nagida à 10 millions d’euros. Mais cette estimation serait déjà éloignée des attentes réelles autour du joueur, compte tenu de ses performances récentes et de son potentiel de progression. Selon l’évaluation rapportée, le Rennais pourrait être vendu entre 20 et 25 millions d’euros en 2027. Cette valeur pourrait notamment grimper si des clubs anglais venaient à se positionner. Pour l’OM, dont les finances restent présentées comme fragiles, le dossier apparaît donc particulièrement difficile à envisager dans ces conditions.