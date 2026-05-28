Mercato OM : Majorque relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ?  

Majorque s’est fait relégué en Liga 2 à la dernière journée de Liga. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Oviedo possède quelques joueurs intéressants, qui pourraient se négocier à bas prix. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Pablo Torre, l’espoir espagnol

Après l’échec d’Angel Gomes à l’OM, le club olympien pourrait se tourner vers Pablo Torre pour obtenir un profil similaire. Formé au Racing Santander, il y joue deux saisons en professionnel, avant de signer au FC Barcelone. Il ne s’y imposera pas et après un prêt concluant à Gérone, il signe définitivement à Majorque en 2025. Cette saison, Pablo Torre a joué 38 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 5 passes décisives. Milieu offensif de formation, il peut également jouer en 8, avec un profil très tourné vers l’avant. Très technique, Pablo Torre profite de son toucher de balle pour travailler dans les petits espaces. Il est également un excellent passeur. Âgé de seulement 23 ans, il est évalué à 5 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2029. Il pourrait signer à l’OM comme un joueur s’inscrivant dans la rotation, avant de devenir un titulaire en puissance.

A lire : La DNCG accepte la demande de l’OM !

Jan Virgili, la révélation

Mason Greenwood serait sur le départ. Pour le remplacer, l’OM peut chercher un jeune espoir espagnol qui s’est fait remarquer cette saison. Jan Virgili, qui est passé par le centre de formation du FC Barcelone, a joué sa première saison en professionnel. Il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 4 passes décisives. Malgré la relégation de son club, Jan Virgili s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Liga. Il est également devenu international espoir espagnol, avec 2 sélections pour 2 buts. Pur ailier droit, Jan Virgili peut également dépanner à gauche ou en tant qu’arrière. Avec son pied droit redoutable, Virgili possède une vitesse et une capacité d’élimination très impressionnante. Âgé de seulement 19 ans, il est évalué à 15 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2030. Avec la descente de Majorque, plusieurs grosses écuries, comme le FC Barcelone, restent attentives à sa situation. Avec la descente, sa clause libératoire est passée de 30 millions d’euros à seulement 12 millions d’euros. De quoi en faire une belle opportunité pour l’OM, avec un jeune espoir à la belle marge de progression.

Manu Morlanes, la sérénité à petit prix

Capable d’apporter un peu plus de consistance à son milieu de terrain, Manu Morlanes ressemble à une piste intéressante. Formé à Villareal, il ne s’y imposera pas. Après une série de prêts plus ou moins concluants, il signe définitivement à Majorque en 2023, devenant rapidement un joueur fiable de l’effectif. Cette saison, Morlanes a joué 33 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits. Huit de formation, il peut évoluer également en 6 ou en 10, mais possède un profil plutôt défensif. Aimant avoir le jeu devant lui, Morlanes compte sur sa qualité de passe et sa vista pour faire la différence dans le jeu de son équipe. Âgé de 27 ans, il est évalué à environ 2,5 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Il ne représenterait qu’un faible investissement pour l’OM, surtout avec la descente de Majorque. Sans être un titulaire indiscutable, il pourrait venir renforcer la rotation marseillaise pour permettre aux autres milieux de souffler.