La DNCG accepte la demande de l’OM !

Après une petite période de latence, l’Olympique de Marseille s’est remis au travail, notamment sur les questions budgétaires. Le club a demandé un peu de patience et un report de son audition auprès de la DNCG qui a accepté.

L’actualité de l’Olympique de Marseille ne s’épuise jamais. Entre les rumeurs de transferts, l’arrivée “imminente” du directeur sportif Grégory Lorenzi, le nom du prochain coach et les affaires en interne (affaire de la taupe, signalement de Bob Tahri…), l’agenda est bien rempli pour Alban Juster, président par intérim. Mais Juster est revenu au domaine qu’il maîtrise particulièrement ce mercredi, avec une longue réunion de cadres sur le volet budgétaire selon L’Equipe.

Un report espéré pour la fin juin

Une réunion nécessaire au vu des résultats déficitaires importants réalisés par le club sous l’ère Longoria. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant la fin juin, l’OM est dans l’urgence. Le président intérimaire le sait et histoire d’améliorer les comptes un minimum, il a demandé à la DNCG, le gendarme financier du foot français, un report de son audition. Alors que celle-ci a déjà commencé à analyser les comptes de certains clubs cette semaine.

Les dirigeants marseillais espèrent passer vers la fin juin, le temps pour eux de réaliser quelques ventes pour réduire le déficit de la saison actuelle. Selon un témoignage dans les colonnes de L’Equipe présent dans les hautes sphères, “ce ne sera pas simple en période de Coupe du Monde. Mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre, de faire appel et de revenir pour une seconde audition.”

Des ventes attendues en attendant le verdict de l’UEFA

La DNCG a accordé ce report, en sachant, que l’Olympique de Marseille devrait aussi être fixé sur son avenir européen courant juin. L’UEFA va étudier les manquements de l’OM notamment par rapport au fair-play financier et d’anciens accords passés.

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Les perspectives semblent floues et difficiles pour le club olympien. Selon plusieurs proches du dossier, un encadrement de la masse salariale pourrait être ordonné. Une décision qui permettrait à l’OM de retrouver, peut-être, le droit chemin selon une source de L’Equipe : “Plus qu’une punition, une mesure qui a permis à de nombreux clubs, comme l’OL très récemment, d’aller vers une meilleure gestion.”

Les grandes mesures d’ici juin pourraient débuter rapidement. A commencer par la vente de Mason Greenwood, estimée à 55 millions d’euros par l’OM. Un premier mouvement qui attristerait les supporters mais donnerait un léger sourire aux finances du club.

Clarence Maillefaud