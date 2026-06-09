Mercato OM : Marseille a bien offert 20M€ pour cette révélation en Serie A !

Sous la présidence de Longoria et avec l’arrivée de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a tenté de faire venir de nombreux joueurs. Multipliant les pistes, les deux dirigeants ont songé à faire venir plusieurs profils de Serie A comme l’expliquait Ravanelli il y a quelques jours. La Gazzetta dello Sport a confirmé une autre piste étudiée cet hiver vers une des révélations de la saison en Serie A.

La saison a été émaillée par de nombreux événements à l’Olympique de Marseille. Entre les altercations et les mauvais résultats, l’actualité marseillaise ne s’est jamais arrêtée. Et les périodes de mercato ne sont pas là pour arranger les choses. Avec près de 260 mouvements sous l’ère Longoria, l’OM s’inscrit parmi les recordmans dans le secteur.

Luca Da Cunha pisté pour renforcer le milieu de l’OM l’hiver dernier

Le club marseillais a eu l’habitude de multiplier les pistes pour brouiller l’attention avant de jeter son dévolu sur un des joueurs envisagés. L’ancien conseiller institutionnel et sportif de l’OM a récemment indiqué qu’il avait tenté de faire venir Locatelli lors du passage de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais.

La Gazzetta dello Sport a indiqué aujourd’hui une autre piste qu’à étudié l’hiver dernier l’OM. Elle mène au milieu français de Côme Lucas Da Cunha. Selon le média italien, le club olympien aurait formulé une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une offre refusée par Côme qui souhaitait continuer à s’appuyer sur son capitaine.

Un capitaine essentiel à Côme

Le milieu de 24 ans, passé par Rennes et Nice, a été un des grands artisans de la saison majuscule du club entraîné par Cesc Fabregas. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Serie A, Da Cunha a été un élément clé de l’équipe qui a décroché sa qualification en Ligue des Champions lors de l’ultime journée de championnat.

Da Cunha s’épanouit à Côme comme il a pu le dire en mai dans un entretien accordé à DAZN : “Il y a eu un intérêt de l’Olympique de Marseille. C’est gratifiant en tant que joueur. Ce n’est pas allé au-delà. Je suis capitaine de Côme, très bien ici. Ça n’est pas allé au-delà des discussions.” Malgré son attache pour le club italien, le milieu français n’a pas écarté la possibilité de revenir un jour en France : “J’aime beaucoup le championnat français. Je n’ai pas réussi à me faire un nom. J’aimerais y faire ce que j’ai réussi à faire en Serie A.”

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Timber et Abdelli à sa place, deux joueurs aux performances opposées

Après l’échec de l’OM dans le dossier Da Cunha, le club marseillais a recruté deux joueurs aux trajectoires opposées sur la fin de saison. Quinten Timber est arrivé pour 4.5 millions d’euros et en vaut aujourd’hui presque le quadruple. Le néerlandais serait suivi par de nombreux clubs européens qui apprécient son profil physique au milieu de terrain.

Dans le même secteur, Himad Abdelli est arrivé mais a connu une demi-saison catastrophique. L’Algérien a multiplié les entrées sans envie et s’est embrouillé avec Habib Beye qui l’a exclu du groupe pour les trois derniers matchs. Selon La Provence, Abdelli espère rester une saison supplémentaire afin de donner une meilleure image.

Alors que l’OM a enchaîné les pistes de potentiels achats sous la précédente direction, elle devra d’abord se pencher sur le volet des ventes. Son audition face à la DNCG approche (18 juin) et l’heure est à la recherche de liquidités avant de s’attaquer au chantier du renouvellement d’effectif.

Clarence Maillefaud