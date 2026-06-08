Mercato OM : première recrue aujourd’hui ?

Annoncé depuis quelques jours et confirmé par Onze Mondial, Sacha Lung va rejoindre l’Olympique de Marseille. Il devrait signer son contrat lundi en Provence.

L’Olympique de Marseille s’active sur les départs mais travaille aussi sur l’effectif de la saison prochaine. Alors que Leonardo Balerdi est sur le départ, l’OM devrait s’attacher les services du jeune défenseur français de Strasbourg Sacha Lung.

Une discussion avec Lorenzi qui a fait la différence

Le jeune défenseur de 18 ans, considéré comme le plus grand espoir du centre de formation du RC Strasbourg, a paraphé son premier contrat à l’OM. Il devrait officiellement signé ce lundi selon Onze Mondial. En fin de bail aspirant en Alsace, Lung a repoussé plusieurs offres de prolongation de son club formateur pour céder aux sirènes de l’Olympique de Marseille.

Séduits par les arguments de la nouvelle direction qui mise sur le calme et la stabilité, Sacha Lung espère pouvoir, à terme, décrocher une place de titulaire dans le nouvel effectif sous la présidence de Stéphane Richard.

Des perspectives d’évolution au sein du groupe professionnel

C’est un premier gros coup pour la nouvelle équipe dirigeante et le directeur sportif Grégory Lorenzi qui a dû faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Ce sont notamment les arguments de Lorenzi qui auraient fait la différence selon Onze Mondial.

Les discussions menées en coulisses auraient fait pencher la balance en faveur de l’OM. Le projet post-formation et les perspectives d’évolutions au sein du professionnel ont totalement convaincu le jeune joueur et son entourage.

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Une officialisation qui devrait intervenir dans les prochaines heures

Toujours selon Onze Mondial, Lung a passé ses examens médicaux et signé tous les documents officiels ce lundi matin dans les bureaux du club marseillais. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur français va s’engager pour trois avec l’OM. L’Olympique de Marseille devrait officialiser sa première recrue dans les prochaines heures.

Une première signature estivale qui représente une belle victoire pour le camp marseillais malgré les difficultés financières du club. L’OM s’affirme, avec l’arrivée de Sacha Lung, la présence d’un renfort de poids et d’avenir pour renforcer son arrière-garde. De son côté, la direction affirme avec cette arrivée sa volonté de bâtir un effectif compétitif en s’appuyant sur les meilleurs jeunes talents du football français.

Une nouvelle preuve que les ambitions et les moyens employés semblent différents de la précédente direction.

Clarence Maillefaud