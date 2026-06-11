Mercato OM : Marseille coincé pour Greenwood ?

A quelques jours de son audition devant la DNCG, l’Olympique de Marseille cherche à rapidement vendre. L’OM mise donc en grande partie sur le départ de sa plus belle valeur marchande : Mason Greenwood. Un accord de principe entre le joueur et la Roma aurait été trouvé mais le dossier patine et Marseille mise beaucoup sur ce club qui pourrait soulager, en partie, les finances du club.

La direction de l’OM doit être sous tension. Alors que le club marseillais attend depuis plus d’une semaine le verdict de l’UEFA concernant ses manquements financiers, l’Olympique de Marseille doit vite vendre avant de rencontrer la DNCG en fin de mois.

L’OM dans l’attente du verdict de l’UEFA

Pour rappel, le premier verdict de l’UEFA pourrait amener l’OM à être exclu de la Ligue Europa, une sanction qui pourrait freiner l’arrivée de Bruno Genesio visé par le club. Même si ce premier rendez-vous inquiète, l’audition devant la DNCG sera tout aussi importante. En effet, le gendarme financier du football français pourrait prononcer un encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille.

Pour limiter les risques, la direction s’active pour récupérer cinquante à soixante millions d’euros de vente d’ici à la fin juin. Pour cela, l’Olympique de Marseille s’appuie sur Mason Greenwood. La plus belle valeur marchande du club marseillais pourrait rapporter déjà une partie du total attendu par la DNCG.

Le prix de Greenwood évalué à 55 millions d’euros par l’OM ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood devrait quitter le sud de la France et rejoindre la capitale italienne et la Roma. L’OM attend entre 50 et 55 millions d’euros en comptant les bonus même si, pour l’heure, le club italien ne devrait pas formuler une offre aussi élevée.

Marseille espère tirer le maximum de cette vente dont 40% du prix final reviendra à Manchester United. Cependant, la Roma doit encore officialiser l’arrivée de son nouveau directeur sportif Tony D’Amico pour effectuer la première offre. La Louve doit aussi vendre avant de pouvoir acheter pour répondre aux exigences de l’UEFA.

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Un dossier qui avance lentement

Du côté du joueur, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur, son père et agent et la Roma qui en fait sa priorité sur le marché. Les discussions avec l’OM devraient bientôt débuter mais les négociations pourraient prendre du temps au vue des exigences phocéennes.

Mais l’OM mise beaucoup sur un accord rapide avec la Louve car selon les informations de l’Equipe, Mason Greenwood n’aurait pas beaucoup d’autres prétendants hormis le club italien. Une situation qui s’explique par son passé nébuleux qui freine beaucoup de clubs.

La direction olympienne espère boucler au plus vite ce dossier alors que la Roma est dans une situation similaire à l’OM face aux instances européennes. Une patience qui pourrait avoir ses limites du côté marseillais même si, pour l’heure, le club marseillais mise et ne peut miser que sur la Roma pour les aider dans leur quête face à la DNCG.

Clarence Maillefaud