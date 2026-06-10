Mercato OM : Pourquoi l’AS Roma tarde dans le dossier Greenwood ?

Annoncé sur le départ depuis de plusieurs semaines, Mason Greenwood est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. L’intérêt avec la Roma est réciproque mais certains paramètres, notamment du côté du club italien freinent l’avancée du dossier.

L’urgence se fait de plus en plus grande et menaçante. L’Olympique de Marseille devrait rapidement être fixé sur son avenir européen qui pourrait devenir nul en cas d’exclusion de la Ligue Europa. La décision interviendra en fin de semaine selon L’Equipe. Une première décision contraire aux ambitions marseillaises avant son passage devant la DNCG en fin de mois.

Vendre rapidement avant les auditions face aux instances

L’OM doit rapidement vendre et pour beaucoup. Avant son audition devant le gendarme financier du football français, le club olympien doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros. La direction mise notamment sur la vente de cadres et des meilleures valeurs marchandes pour répondre aux exigences des instances.

Greenwood devient donc une solution et une victime presque inévitable. Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille et plus grosse valeur marchande, l’Anglais devrait bien quitter le club marseillais dans les prochains jours. L’intérêt commun avec l’AS Roma pourrait faciliter sa sortie.

La Roma prêt à formuler une première offre

L’attaquant aux 48 buts et 17 passes décisives en deux saisons à Marseille aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club romain. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini en a fait sa priorité et l’idée de jouer une nouvelle fois la Ligue des Champions a convaincu Greenwood et son entourage de rejoindre la capitale italienne.

Selon le média italien Il Tempo, la Roma serait prête à transmettre une première offre à l’OM. Les intermédiaires travaillent actuellement avec le père et agent de Greenwood pour ficeler les aspects contractuels.

Un deal autour de 45 millions d’euros et des bonus

La moitié du chemin semble fait mais la seconde moitié pourrait s’avérer plus difficile. Alors que l’OM attend 50 millions d’euros pour vendre son joueur, la Roma devrait proposer une première offre inférieure. La nomination du nouveau directeur sportif romain, condition requise pour pouvoir avancer dans les négociations avec l’OM, a été faite hier selon Fabrizio Romano.

Toujours selon Il Tempo, la sensation en Italie est que le deal pourrait se boucler avec une base de 45 millions d’euros et des bonus. Mais d’autres facteurs pourraient freiner le dossier.

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Un dossier que veut boucler la Roma malgré des difficultés financières

Tout comme l’Olympique de Marseille, l’AS Roma doit vendre plusieurs joueurs d’ici au 30 juin afin de répondre aux exigences de l’UEFA. Le dossier Greenwood se retrouve donc dépendant de ces ventes. Une situation qui n’arrange pas l’OM qui, en plus de devoir vendre rapidement, ne récupèrera que 60% du prix du transfert.

Malgré ces contraintes qui entourent les finances du club italien, Il Tempo affirme que la Roma veut tenter le tout pour le tout pour satisfaire son entraîneur Gasperini et renforcer son attaque.

Rien ne semble simple autour de l’Olympique de Marseille ces derniers jours entre ses différentes audiences et le marché des transferts. L’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé à Marseille.

Clarence Maillefaud