Mercato OM : Marseille et Rennes se disputent un buteur croate très courtisé

L’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato estival. En quête d’un numéro 9 puissant, le club phocéen serait à la lutte avec le Stade Rennais FC pour attirer Dion Beljo, attaquant du Dinamo Zagreb. Un dossier également suivi en Premier League.

L’été n’a pas encore commencé que certaines pistes prennent déjà de l’ampleur. À Marseille comme à Rennes, les cellules de recrutement ciblent un avant-centre capable d’apporter impact physique et efficacité dans la surface. Selon des informations venues de Belgique et relayées par le site Goal, Dion Beljo figure parmi les profils étudiés avec attention.

À 23 ans, l’attaquant croate réalise une saison convaincante avec 18 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues. Du haut de son mètre 93, Beljo impose un défi constant aux défenses adverses. Capable de jouer dos au but, de fixer les centraux et de convertir les centres en occasions franches, il correspond au profil recherché par l’OM pour densifier sa présence offensive.

Mais la concurrence s’annonce rude. En Angleterre, Newcastle United, Burnley FC et Leicester City FC surveillent également sa progression.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec Zagreb, Beljo est estimé autour de 5 millions d’euros. Un montant encore abordable, mais susceptible d’augmenter si la bataille européenne s’intensifie.