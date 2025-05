Mercato OM : Marseille fait monter les enchères pour obtenir 30M€ !

Le dossier mercato de Luis Henrique devrait encore faire parler un moment sur la Canebière. Alors que l’Inter Milan peine à faire monter son offre, la Juventus suivrait de près l’évolution de la situation. Une aubaine pour l’OM qui aimerait en tirer environ 30 millions d’euros.

Luis Henrique aura convaincu les supporters et les dirigeants marseillais cette saison ! Revenu de prêt en tant que joueur de rotation il y a un an et demi, l’ailier brésilien aura finalement renaît de ses cendres afin de s’imposer petit à petit comme un incontournable de cet OM façon De Zerbi. Décisif en début de saison et avec un profil polyvalent, le joueur de 23 ans comptabilise finalement neuf buts et dix passes décisives à la fin de cette saison.

Des performances qui ont permis à Luis Henrique d’attirer l’attention de gros clubs européens alors que son contrat expire en 2028 ! Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan est le club favori pour enrôler le joueur. Les dirigeants Nerazzurri chercheraient cependant toujours un accord avec le club phocéen, alors que ces derniers aimeraient vendre leur joueur pour 30 millions d’euros minimum !

D’autres clubs sont sur Luis Henrique !

Cependant, le transfert peine à se faire étant donné que l’Inter Milan ne souhaite pas dépasser les 25 millions d’euros d’après des informations de Tuttosport. Un accord serait donc toujours en train d’être négocié, tandis que le club italien et le brésilien seraient, de leur côté, déjà parvenu à s’entendre sur les détails du contrat ! Une durée de 5 ans ainsi qu’un salaire de 2,2 millions d’euros annuel seraient évoqués.

Et si le deal bloque encore avec le club finaliste de la Ligue des Champions, plusieurs autres clubs suivraient attentivement le dossier ! Parmi eux, plusieurs clubs anglais dont les noms n’auraient pas fuités, mais également un autre cador du championnat italien : la Juventus. Même si l’Inter reste le club en pôle position pour rafler le joueur brésilien, l’intérêt d’autres écuries européennes pourrait jouer en la faveur des dirigeants marseillais !