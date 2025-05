Mercato OM : “Si tu as envie de partir, tu ne fais pas ça !”

Le journaliste Bertrand Latour a livré une déclaration qui laisse peu de place au doute quant à l’attachement d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le milieu de terrain est heureux au club et joue un rôle actif dans le recrutement, signe d’un engagement fort.

Lors d’une récente intervention sur Canal +, le journaliste Bertrand Latour s’est exprimé sur la situation d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille. Il a déclaré :

« Adrien Rabiot est très content d’être à Marseille. Il aime cette ville, il aime ce club et il y est heureux. Je crois aussi qu’il fait tout son possible pour convaincre des joueurs de signer à Marseille.

Si tu as envie de partir, tu ne fais pas ça. » a ainsi déclaré le journaliste de Canal+ ce dimanche.

Cette déclaration intervient dans un contexte où l’avenir du milieu de terrain international fait l’objet de nombreuses spéculations.

Rabiot Temporise…

Face aux caméras de Canal+ au lendemain de la victoire contre le Stade Rennais (4-2), le “Duc” a donc préféré temporiser quant à son avenir, malgré l’enthousiasme suscité par la qualification en C1 :

“La Ligue des champions au Vélodrome? ça va être grandiose. Après, moi, personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi, pour discuter de tout ça. De vivre ces émotions-là dans la plus grande des compétitions européennes, ça doit être top niveau.”

🗣️ Adrien Rabiot sur la qualification de l’OM en Ligue des champions : “Au vu de la saison qu’on a faite, on l’a méritée je pense (…) ce peuple mérite ça” 👉 L’interview en intégralité à retrouver sur l’app CANAL+ pic.twitter.com/TWP2EO1cmx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 18, 2025

