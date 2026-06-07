Mercato OM : Marseille prêt à mettre 18M€ ? Il fait une grosse mise au point !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour renforcer son secteur offensif cet été, Akor Adams a réagi publiquement aux nombreuses rumeurs entourant son avenir. L’attaquant nigérian du FC Séville a tenu un discours clair, affirmant que son attention restait pleinement tournée vers son club actuel malgré l’intérêt évoqué de plusieurs formations européennes.

Akor Adams calme les rumeurs autour de l’OM

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Le nom d’Akor Adams revient régulièrement dans l’actualité du mercato OM depuis plusieurs semaines. À la recherche de renforts offensifs pour préparer la prochaine saison de Ligue 1 et son retour sur la scène européenne, l’Olympique de Marseille est régulièrement associé à plusieurs attaquants évoluant à l’étranger.

Interrogé par Footy-Africa au sujet des spéculations concernant un éventuel transfert, le joueur de 25 ans a toutefois tenu à relativiser les informations circulant à son sujet. « Je n’ai rien entendu à ce sujet, mais c’est la période des transferts et il y aura toujours beaucoup de rumeurs. Ce n’est pas important pour moi en ce moment. J’ai un contrat avec Séville et nous venons de traverser une saison difficile. »

Une déclaration qui refroidit naturellement les discussions autour d’une arrivée imminente à l’OM, même si le marché des transferts reste particulièrement mouvant durant l’intersaison.

Séville reste la priorité de l’attaquant nigérian

Arrivé au FC Séville lors du dernier mercato hivernal en provenance de Montpellier, Akor Adams a connu des débuts compliqués en Espagne. L’avant-centre nigérian n’a pas réussi à trouver le chemin des filets durant ses six premiers mois sous le maillot andalou.

Malgré cette adaptation délicate, le joueur affiche sa volonté de poursuivre son aventure en Liga. Il l’a d’ailleurs confirmé dans la même interview : « Tout dépendra de ce qui se passera, mais je suis heureux à Séville. Les rumeurs font partie du football, mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense en ce moment. »

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Akor Adams dispose encore d’un engagement longue durée avec le club espagnol. Plusieurs médias évoquent un intérêt de l’Olympique de Marseille, tandis que diverses estimations circulent concernant sa valeur de marché et le montant qu’exigerait Séville en cas de négociations.

Les déclarations du buteur nigérian rappellent surtout que sa priorité actuelle demeure le FC Séville, où il espère relancer une dynamique personnelle après une première demi-saison compliquée en Espagne. Dans un mercato OM particulièrement animé, ce dossier reste donc entouré de nombreuses spéculations, mais les propos du joueur ont le mérite de clarifier sa position actuelle.