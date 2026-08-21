Mercato OM : Marseille prêt à tenter un jeune attaquant de Premier League ?

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer son attaque malgré une marge de manœuvre financière réduite. Le club phocéen s’est récemment renseigné sur Deivid Washington, jeune avant-centre brésilien sous contrat avec Chelsea, également suivi par Strasbourg et le FC Séville.

L’OM tente sa chance pour Deivid Washington

Le mercato de l’OM reste particulièrement contraint sur le plan financier, mais la direction marseillaise continue d’explorer différentes pistes pour renforcer son secteur offensif. D’après les informations publiées le 20 août par Santi Aouna et Hanif Ben Berkane, Marseille a récemment pris des renseignements concernant Deivid Washington, attaquant brésilien de Chelsea.

Né en 2005, le joueur évolue au poste d’avant-centre. Il a rejoint Chelsea en 2023 après avoir quitté Santos et demeure sous contrat avec le club londonien. Son passage en équipe première reste toutefois limité. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, Deivid Washington n’a disputé que trois rencontres avec l’équipe première de Chelsea, pour un total de 11 minutes.

Son temps de jeu s’est principalement concentré sur les équipes de jeunes. Les données disponibles pour la saison 2025-2026 recensent notamment plusieurs apparitions avec Chelsea U21 en Premier League 2.

Le profil du Brésilien correspond ainsi à une piste fondée sur le potentiel, alors que l’OM cherche une nouvelle solution au poste de numéro 9. À 21 ans, Deivid Washington reste en quête d’une place régulière au plus haut niveau.

Strasbourg et Séville également intéressés

L’OM n’est pas le seul club positionné sur le dossier. Strasbourg et le FC Séville ont également manifesté leur intérêt pour l’attaquant de Chelsea. Le Racing bénéficie d’un contexte particulier puisque Strasbourg et Chelsea sont liés à travers BlueCo, propriétaire des deux clubs.

Cette concurrence complique potentiellement la situation marseillaise, d’autant que Strasbourg serait déjà en discussions pour le joueur. Le journaliste Nizaar Kinsella indiquait le 18 août que le club alsacien faisait partie des formations intéressées par Deivid Washington, avec également des pistes au Portugal et ailleurs en Europe.

D’après les informations de Foot Mercato, le joueur s’est lui-même renseigné sur Marseille auprès d’anciens joueurs brésiliens passés par le club. Cet élément témoigne d’un intérêt pour la possibilité de rejoindre la Ligue 1, sans pour autant signifier qu’un accord est proche.

À ce stade, l’OM a donc pris des renseignements mais aucune offre ferme de Marseille à Chelsea n’est établie dans les informations disponibles. Le club phocéen continue d’évaluer les différentes possibilités pour trouver un renfort offensif compatible avec ses contraintes financières.