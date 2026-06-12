Mercato OM : Marseille s’offre un autre pari sur l’avenir…

L’Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue estivale. Le club phocéen s’apprête à officialiser la signature d’Osmane N’Diaye, jeune latéral droit de 18 ans en provenance du SM Caen.
À l’image de Sacha Lung, le nouveau directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi affiche la politique qui l’a fait réussir à Brest : miser sur de jeunes talents, à fort potentiel et à coûts réduits pour renforcer le centre de formation et miser sur une éclosion…
Un jeune talent à fort potentiel
Âgé de seulement 18 ans, Osmane N’Diaye est un pur produit de la formation caennaise. Latéral droit moderne, capable d’apporter offensivement, il a également été aperçu en équipes de jeunes de l’équipe de France, preuve de ses qualités et de sa progression rapide.
Son profil attire déjà l’attention de plusieurs clubs, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un pari au hasard, mais bien d’un joueur identifié et suivi par les recruteurs.
Une stratégie de recrutement assumée
Avec ce transfert, l’OM confirme une tendance forte : miser sur des joueurs en post-formation pour construire sur le long terme. Plutôt que de se tourner exclusivement vers des recrues expérimentées, le club cherche à développer ses propres talents.
À court terme, Osmane N’Diaye ne devrait pas intégrer directement l’équipe première. Il est attendu pour renforcer la Pro 2 (équipe réserve), où il pourra s’adapter aux exigences du club et poursuivre sa progression.
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— Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) June 11, 2026
Un symbole du projet marseillais
Cette recrue illustre les nouvelles ambitions de l’OM. Le club veut bâtir un effectif capable d’être compétitif durablement, tout en maîtrisant ses finances et sa masse salariale.
Dans un mercato souvent dominé par les stars et les gros transferts, l’arrivée de N’Diaye représente une autre approche : plus discrète, mais potentiellement très rentable à long terme.
Paul Laffisse