Mercato OM : Marseille s’offre un autre pari sur l’avenir…

L’Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue estivale. Le club phocéen s’apprête à officialiser la signature d’Osmane N’Diaye, jeune latéral droit de 18 ans en provenance du SM Caen.

À l’image de Sacha Lung, le nouveau directeur sportif marseillais, Grégory Lorenzi affiche la politique qui l’a fait réussir à Brest : miser sur de jeunes talents, à fort potentiel et à coûts réduits pour renforcer le centre de formation et miser sur une éclosion…

Un jeune talent à fort potentiel

Âgé de seulement 18 ans, Osmane N’Diaye est un pur produit de la formation caennaise. Latéral droit moderne, capable d’apporter offensivement, il a également été aperçu en équipes de jeunes de l’équipe de France, preuve de ses qualités et de sa progression rapide.

Son profil attire déjà l’attention de plusieurs clubs, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un pari au hasard, mais bien d’un joueur identifié et suivi par les recruteurs.