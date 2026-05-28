OM : Lorenzi dévoile sa stratégie pour le mercato

À peine nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi commence déjà à dessiner les contours du nouveau projet olympien. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien patron du recrutement du Stade Brestois a détaillé sa vision pour reconstruire un OM fragilisé sportivement et financièrement après une saison extrêmement mouvementée.

Dans un contexte marqué par les contraintes de la DNCG, la nécessité de vendre plusieurs cadres et l’échec de la qualification en Ligue des champions, le nouveau dirigeant marseillais entend insuffler une nouvelle philosophie basée sur le collectif, l’identité de jeu et la valorisation des jeunes talents.

Lorenzi veut changer la méthode à l’OM

Habitué à travailler avec des moyens limités à Brest, Grégory Lorenzi sait que le contexte marseillais sera totalement différent. Mais le nouveau directeur sportif ne compte pas renier les principes qui ont fait sa réussite en Bretagne.

« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme. »

Un discours qui tranche avec certaines stratégies menées ces dernières saisons à Marseille, souvent basées sur des recrutements de prestige ou des paris coûteux. Lorenzi veut désormais bâtir une équipe capable de recréer un lien fort avec le Vélodrome, tout en intégrant davantage de jeunes issus de la formation.

« Je ne vais pas faire du Brest à Marseille »

Conscient de la pression gigantesque qui entoure le club olympien, Lorenzi assure toutefois qu’il ne cherchera pas à reproduire exactement la recette brestoise à Marseille. Le dirigeant corse sait qu’il devra adapter ses méthodes à un environnement beaucoup plus explosif et médiatisé.

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« Si on a fait appel à moi, c’est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c’est aussi à moi de m’adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille. »

Cette déclaration confirme la volonté du nouvel état-major olympien d’installer un projet plus rationnel, plus stable et davantage tourné vers la durée. Avec Stéphane Richard à la présidence et Lorenzi à la tête du sportif, l’OM veut désormais tourner la page des dernières saisons agitées.

Le chantier s’annonce immense. Entre les ventes attendues de plusieurs cadres, le futur choix du nouvel entraîneur et la nécessité de réduire drastiquement la masse salariale, le nouveau directeur sportif devra rapidement convaincre les supporters marseillais que ce nouveau projet peut enfin offrir de la stabilité à un club en quête de reconstruction.