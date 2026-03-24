Mercato OM : Marseille vise la pépite Coulibaly ?

Le nom de Karim Coulibaly s’impose déjà comme l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Le jeune défenseur du Werder Brême attire plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, tandis que l’Olympique de Marseille surveille la situation sans avoir encore bougé concrètement.

Coulibaly, un talent précoce suivi par toute l’Europe

À seulement 18 ans, Karim Coulibaly s’est imposé comme un titulaire au sein du Werder Brême, pourtant engagé dans une lutte pour le maintien en Bundesliga. International Espoirs allemand, le défenseur séduit par sa relance propre et sa capacité à porter le ballon, des qualités particulièrement recherchées au plus haut niveau.

Son profil de gaucher attire logiquement les regards de plusieurs grandes écuries. Selon les informations de Bild, le Paris Saint-Germain, où officie Luis Enrique, suit de près son évolution. Mais le club parisien n’est pas seul : Newcastle, Chelsea et Naples figurent également parmi les clubs attentifs à sa progression.

Dans ce contexte très concurrentiel, l’Olympique de Marseille apparaît aussi dans la liste des prétendants. À ce stade, aucune offre n’a été formulée par l’OM, mais le club phocéen reste positionné en observation sur ce dossier prometteur.

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Le Werder Brême anticipe déjà une vente majeure

Face à l’intérêt grandissant pour son défenseur, le Werder Brême semble conscient qu’un départ est probable à court terme. Son directeur sportif, Clemens Fritz, a reconnu l’attention suscitée par son joueur, tout en rappelant que la priorité reste le maintien en Bundesliga.

Le club allemand espère néanmoins récupérer entre 40 et 50 millions d’euros lors du prochain mercato estival, un montant qui témoigne de la valeur prise par Karim Coulibaly en quelques mois seulement.

Des obstacles importants pour l’OM !

Malgré cet intérêt, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs freins dans ce dossier. Sportivement, l’effectif compte déjà des profils similaires avec Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Emerson Palmieri, ce qui limite les besoins immédiats à ce poste.

Sur le plan financier, la concurrence du PSG et des clubs de Premier League complique sérieusement la donne. Dans ces conditions, l’OM apparaît davantage comme un outsider attentif que comme un acteur en position de force.

Le dossier reste ouvert à ce stade, mais la bataille s’annonce particulièrement intense autour de Karim Coulibaly, l’un des jeunes défenseurs les plus convoités du moment.