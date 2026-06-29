Mercato OM : Mason Greenwood a refusé 3 grosses offres ?

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L’avenir de l’OM et de Mason Greenwood alimente de nouveau le mercato estival. Selon les dernières informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’attaquant anglais a repoussé plusieurs offres venues d’Arabie saoudite et Fenerbahçe reste actif dans ce dossier, avec des discussions qui se poursuivent.

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Mason Greenwood privilégie une piste européenne

❌🇸🇦 Depuis sa fin de saison avec l’OM, Mason Greenwood a refusé de conséquentes propositions financières venues d’Arabie Saoudite rejetant consécutivement Al Ahli SC, Al Qadsiah et Al-Diriyah. 🟡🔵 Comme expliqué le 11 juin, Fenerbahçe continue de croire en ce transfert et… pic.twitter.com/8lLQfefwfL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2026



Le dossier Mason Greenwood continue d’occuper une place importante dans l’actualité du mercato de l’OM. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que l’international anglais « depuis sa fin de saison avec l’OM, a refusé de conséquentes propositions financières venues d’Arabie Saoudite », en rejetant successivement les approches d’Al Ahli SC, d’Al Qadsiah et d’Al-Diriyah.

Toujours selon la même source, le joueur privilégie un projet sportif en Europe. Sacha Tavolieri précise également que, « comme expliqué le 11 juin, Fenerbahçe continue de croire en ce transfert et avance dans les discussions ». Cette information s’inscrit dans la continuité de ses précédentes révélations sur l’intérêt persistant du club stambouliote pour l’attaquant de l’OM.

Un dossier majeur du mercato de l’OM

À ce stade, aucun accord entre l’OM et Fenerbahçe n’a été officialisé. Plusieurs médias confirment toutefois que le club turc travaille toujours sur cette piste, même si les discussions autour d’une éventuelle indemnité de transfert restent un élément central des négociations. Selon différentes informations de presse, le club marseillais ne compte pas céder facilement son attaquant sous contrat et attend une offre à la hauteur de ses attentes financières.

Cette évolution renforce néanmoins l’idée que Mason Greenwood pourrait quitter l’OM au cours de ce mercato estival. En refusant les offres très lucratives venues d’Arabie saoudite, le joueur semble privilégier la poursuite de sa carrière au plus haut niveau européen. Pour le club marseillais, ce dossier représente l’un des principaux enjeux du mercato, tant sur le plan sportif que financier.