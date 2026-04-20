Mercato OM : Mason Greenwood au cœur d’un effet domino du mercato européen ?

L’Olympique de Marseille pourrait rapidement être confronté à un dossier brûlant cet été. Selon Teamtalk, un jeu de chaises musicales impliquant l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain et plusieurs attaquants majeurs pourrait fragiliser la position de Mason Greenwood sur la Canebière.

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Un scénario crédible autour de Greenwood

Le mercato OM pourrait être animé plus tôt que prévu. D’après les informations du média anglais Teamtalk, l’Atlético de Madrid surveille de près le profil de Mason Greenwood. Le club espagnol anticipe un possible départ de Julián Álvarez, actuellement ciblé par le Paris Saint-Germain.

L’attaquant argentin, sacré champion du monde en 2022, serait valorisé autour de 115 millions d’euros. Une telle opération déclencherait mécaniquement une recherche de remplaçant côté madrilène, avec Greenwood identifié comme une option sérieuse. Ce contexte place l’OM dans une position délicate, alors que l’Anglais s’est imposé comme un élément clé cette saison.

L’OM sous pression financière

Avec 25 buts et 10 passes décisives en 41 matchs, Mason Greenwood affiche des statistiques solides qui renforcent son attractivité sur le marché. À 24 ans, il représente à la fois une valeur sportive majeure et un potentiel actif financier important pour l’OM.

Dans un contexte économique incertain, notamment en cas d’absence de Ligue des champions, le club phocéen pourrait être contraint de céder son meilleur joueur pour équilibrer ses comptes. Une décision qui irait à l’encontre de la volonté de stabilité affichée en interne.

Le mercato Olympique de Marseille s’annonce donc une nouvelle fois agité, avec des enjeux sportifs et financiers étroitement liés.