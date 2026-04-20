OM : La décision radicale après la défaite a été prise ! (voici le programme…)

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (2-0) a laissé des traces profondes. À quelques journées de la fin du championnat, le club phocéen joue gros dans la course à l’Europe… et la réaction en interne n’a pas tardé.

Dès le coup de sifflet final, Medhi Benatia a annoncé un virage strict : place à une semaine sous haute tension pour tenter de relancer un groupe en perte de vitesse. Objectif affiché : remobiliser totalement l’effectif avant la réception cruciale de Nice dimanche soir.

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Un programme choc imposé aux joueurs

Le ton est donné : les joueurs de l’OM entrent dans une phase quasi commando. Après leur retour de Lorient, ils ont repris l’entraînement dès le lendemain avec un travail adapté selon le temps de jeu.

Mais le plus marquant reste la suite du programme. Mardi et mercredi, les séances seront doublées, avec une intensité revue à la hausse. Une manière claire de remettre de l’exigence dans un groupe pointé du doigt pour son manque d’engagement.

À partir de jeudi, changement de cap : les Marseillais seront placés en mise au vert… directement à la Commanderie. Contrairement aux précédents stages à l’étranger, cette fois le club fait le choix de rester en interne, dans un environnement totalement maîtrisé.

Une fin de saison sous pression maximale

Cette décision s’inscrit dans une logique plus globale. Benatia a demandé aux joueurs de se consacrer entièrement à la fin de saison, sans distraction extérieure. Les quatre dernières semaines sont considérées comme décisives pour sauver les objectifs du club.

Ce choix fort traduit une réalité : l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Entre pression sportive, critiques internes et perte de confiance visible, chaque détail compte désormais.

La réception de l’OGC Nice s’annonce déjà comme un tournant. Plus qu’un simple match, c’est une réponse attendue. Et en interne, tout est désormais mis en place pour provoquer un électrochoc.