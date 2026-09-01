Mercato OM : même les joueurs libres sont hors de portée ?

La situation financière de l’Olympique de Marseille est encore plus contraignante qu’imaginé. Selon La Provence, l’OM ne devrait pas seulement terminer son mercato sans recrue payante : le club ne serait même pas en mesure d’accueillir un joueur libre, aussi peu coûteux soit-il, tant que sa masse salariale reste au-dessus des limites fixées par la DNCG et McCourt.

Même un joueur libre ne peut pas être recruté

Alors que plusieurs pistes à faible coût avaient été évoquées pour compléter l’effectif de Bruno Genesio, elles semblent désormais impossibles à concrétiser.

Selon La Provence, le scénario largement privilégié est celui d’un mercato terminé sans aucune nouvelle arrivée.

La raison est simple : la masse salariale de l’OM n’est toujours pas revenue dans les clous fixés par la DNCG.

Le quotidien régional précise que même les solutions les moins coûteuses sont actuellement incompatibles avec la situation financière du club.

Autrement dit, le problème ne concerne pas seulement les indemnités de transfert. Toute nouvelle rémunération supplémentaire, même limitée, ferait encore gonfler une masse salariale que Marseille doit impérativement réduire.

Toko-Ekambi également impossible dans ces conditions

Le nom de Karl Toko-Ekambi avait notamment été évoqué pour apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif.

Son statut de joueur libre pouvait laisser penser à une opération réalisable à moindre coût.

Mais selon La Provence, même ce type de recrutement est aujourd’hui bloqué.

« La masse salariale ne pouvant gonfler, y compris de quelques milliers d’euros. »

Cette précision mesure l’ampleur des restrictions auxquelles l’OM est confronté.

À moins d’un nouveau départ permettant de libérer suffisamment de masse salariale, Timber peut encore signer à Crystal Palace avant minuit, Marseille devrait donc terminer cette fenêtre sans recrue, y compris parmi les joueurs libres.

Une situation qui oblige Bruno Genesio à préparer la première partie de saison avec l’effectif actuellement à sa disposition.