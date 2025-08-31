Info Chrono
Mercato OM : Milan attend la réponse de Rabiot !
Mercato OM

Mercato OM : Milan attend la réponse de Rabiot !

Par La Redaction FCM -
Adrien RABIOT - Photo by Icon Sport

Adrien Rabiot, actuellement à l’Olympique de Marseille, est au centre d’une négociation de transfert avancée avec l’AC Milan, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport et d’autres sources fiables. Dans cette dernière phase du mercato, le club lombard veut conclure rapidement.

 

Selon un article du 31 août 2025, le Milan a établi un premier contact nocturne avec l’OM pour connaître les conditions financières de ce potentiel transfert. Le club marseillais réclame 15 millions d’euros comme prix de base, mais un éventuel rabais est envisageable en raison du calendrier serré du mercato.

 

Les discussions se concentrent aussi sur le salaire de Rabiot : l’ancien joueur de la Juventus toucherait au minimum 5 millions d’euros nets par saison, tandis que son traitement chez les Rossoneri pourrait l’amener à devenir l’un des mieux payés du groupe (proche des 5,5 M€/an de Rafa Leão).

 

Négociation en cours : le rôle de l’OM 

 

Ce dossier est initié à la demande de Massimiliano Allegri, souhaitant retrouver le Français dans son effectif. Rabiot, formé sous la direction de l’entraîneur à la Juve, incarne le profil recherché : physique, intelligent dans les relances, et doté d’un apport offensif.

Les sources confirment que l’arrivée d’un milieu comme Joe Gomez (en défense) et d’un autre joueur comme Dovbyk est également en cours de négociation pour renforcer l’équipe.

Mercato OM : 26M€ bonus compris pour la 8e recrue ?

Le temps presse !

 

Le dossier Rabiot est indéniablement prioritaire pour l’AC Milan. Entre les exigences financières de l’OM, la volonté affirmée d’Allegri, et la fin imminente du marché des transferts, chaque jour compte. Tant que l’OM ne fait pas de concession ou que Rabiot ne se prononce pas publiquement, le dossier reste ouvert, mais semble pencher en faveur d’une résolution rapide.

