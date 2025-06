Mercato OM : Négociations en cours concernant Pau Lopez ! Deux nouvelles options sur la table !

Pau López, gardien de but de l’Olympique de Marseille, se retrouve à un tournant de sa carrière. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, le portier espagnol ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Après un prêt peu concluant à Gérone (3 matchs joués) puis un passage au Deportivo Toluca au Mexique (10 apparitions), son avenir reste incertain.

Selon des informations de ESTADIO Deportivo, Pau López fait partie des joueurs ayant proposé un retour au Real Betis, club avec lequel il a marqué les esprits lors de la saison 2018-2019. L’opération serait séduisante sur le plan économique : recruté gratuitement à l’époque, il avait été vendu un an plus tard à l’AS Roma pour une somme proche de 30 millions d’euros, générant l’une des plus grandes plus-values de l’histoire du club andalou.

Le Betis le veut mais sans indemnité de transfert !

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Pau López pourrait revenir à Séville sans indemnité de transfert et avec un salaire réduit, un scénario qui plaît à la direction sportive du Betis, bien que le transfert soit loin d’être finalisé. « Des contacts existent, mais aucune décision n’a été prise », indiquent des sources proches du joueur à ESTADIO Deportivo.

Le Betis, qui envisage de conserver Adrián San Miguel comme troisième gardien, explore également d’autres pistes comme Iñaki Peña, Joan García, Dominik Greif ou Leo Román. La concurrence est donc ouverte, d’autant plus que les départs potentiels de Fran Vieites et Guilherme Fernandes pourraient libérer de la place dans l’effectif.

Elche est aussi dans le coup !

Autre élément à noter : le club d’Elche CF, promu en Liga, s’intéresse aussi à Pau López, qui y retrouverait des figures familières comme Éder Sarabia et Jon Pascua. Malgré l’incertitude actuelle, le joueur garde une préférence claire : « Pau est très enthousiaste à l’idée de revenir à Heliópolis et fera tout pour que cela se concrétise », précise ESTADIO Deportivo.

Le média précise que le dossier reste ouvert et dépendra notamment de l’issue des négociations entre Toluca et l’OM pour rompre l’option d’achat fixée à 4,8 millions d’euros, actuellement en discussion. Le marché estival s’annonce donc déterminant pour l’avenir du gardien espagnol.