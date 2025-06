Mercato OM : Retournement de situation pour Ndicka ?

L’AS Roma tente actuellement de trouver un arrangement avec Sassuolo et le Torino pour atteindre les exigences de l’UEFA en matière de plus-values, et ainsi éviter de vendre un cadre comme Evan Ndicka, pourtant ciblé par l’Olympique de Marseille.

L’AS Roma est en passe de conclure un double transfert avec le Torino, portant sur deux jeunes du centre de formation : Alessandro Romano (19 ans), milieu suisse auteur de 6 buts et 3 passes en Primavera 1 cette saison, et Federico Terlizzi (18 ans), défenseur central des U18 et fils de l’ex-pro Christian Terlizzi. Le montant de la transaction est estimé à environ 6 millions d’euros.

A lire aussi : La Roma coincée pour Ndicka ? Sacha Boey relancé et le PFC vise Rongier… Les 3 infos mercato OM du jour !

Un montage financier pour éviter un départ majeur ?

Cette opération, qui devrait être finalisée avant le 30 juin, permettrait à la Roma d’approcher les 13 M€ de plus-values exigées par l’UEFA dans le cadre du Settlement Agreement, sans avoir à vendre un cadre de l’équipe première comme Evan Ndicka, suivi de près par l’OM. En complément, le club romain compte aussi sur la vente de Luigi Cherubini à Sassuolo pour près de 7 M€.

Romano, arrivé en 2024 en provenance de Zurich, sort d’une belle saison avec les U19, tandis que Terlizzi a inscrit 4 buts en 27 matchs avec les U18. Un petit montage entre ami qui soulève des questions compte tenu du CV de ses très jeunes joueurs et du montant de l’opération, mais qui pourrait bien empêcher l’OM de concrétiser la piste Ndicka.

A lire aussi : Vente OM, Nouveaux associés : McCourt fait une annonce forte !